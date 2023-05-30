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СК прокомментировал атаку беспилотников на Москву утром 30 мая

Сотрудники следственных органов устанавливают лиц, которые причастны к происшествию

30 мая 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. 

"В результате падения БПЛА в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города", – заявили в СК РФ.

Сотрудники следственных органов устанавливают лиц, которые причастны к происшествию. 

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.

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Комментарии 3

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Гость

14:37:17 30-05-2023

устанавливают лиц, которые причастны к происшествию --- неужели получится задержать. Так то они уже наверное через границу убежали. Теперь только может родственников установить получится и то было бы неплохо. Они бы через соцсети сообщили, как им сейчас плохо

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Гость

14:55:11 30-05-2023

Может всётаки арестовать тех , которые допустили атаку дронов на Москву, переход границ на брянщине и белгородщине, атаку на Кремль...? Так и до Барнаула не далеко добраться

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Гость

15:28:56 30-05-2023

На Украине пока не арестовывают тех, кто каждый день допускает по ней ракетные удары и переход границ на нескольких тысячах километров

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