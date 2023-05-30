СК прокомментировал атаку беспилотников на Москву утром 30 мая

Сотрудники следственных органов устанавливают лиц, которые причастны к происшествию

30 мая 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В результате падения БПЛА в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города", – заявили в СК РФ.

Сотрудники следственных органов устанавливают лиц, которые причастны к происшествию.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

По последним данным, в столице получили повреждение три жилых дома: 25-этажный дом на улице Атласова, 16-этажка на улице Профсоюзной и многоэтажный дом на Ленинском проспекте.