Кинофестиваль пройдет с 21 по 25 июля

20 июля 2026, 15:27, ИА Амител

Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 21 июля стартует Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Стала известна полная афиша культурных событий в городах региона, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Программа в Барнауле

21 июля (вторник)

17:00 — Экспериментальная сцена театра драмы: литературный проект "Игра в бисер" с Игорем Волгиным

18:30 — Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина: творческая встреча с Даниилом Страховым

18:30 — Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина: встреча с Анной Якуниной

Парк "Изумрудный": открытие кинопарка "Шукшин молодой" (кинопоказы, лекторий, лаборатория "Фабрика кино")

22 июля (среда)

13:00 — У памятника В. Шукшину: торжественная церемония открытия: выступают Русский камерный оркестр, хор "Сибиряночка", ансамбль "Росинки"

16:00 — Библиотека им. В.Я. Шишкова: встреча с писателями Александром и Викторией Можаевыми

18:00 — У театра драмы: "Красная дорожка" + показ церемонии открытия

20:30–23:00 — Перед театром драмы: показ конкурсных короткометражек (трансляция также пойдет на экран в парке "Изумрудный")

23 июля (четверг)

Весь день (22–23 июля) — У театра драмы: индустриальная выставка CPS-2026 (оборудование для кино/фото от экспертов ВГИКа)

12:30 — Амфитеатр парка "Изумрудный": фестиваль анимации "Суздальфест"

14:00 — Библиотека АлтГПУ: встреча с писателем Германом Власовым ("Литературный перекресток")

16:00 — Библиотека им. В.Я. Шишкова: Игорь Волгин о Федоре Достоевском.

Также в Барнауле и в других городах края с 21 по 25 июля будут проходить показы фильмов-участников и встречи с режиссерами. Что, когда и где можно увидеть — смотрите в галерее.

Афиша кинопоказов в городах Алтайского края во время "Шукшинских дней на Алтае" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Завершится фестиваль 25 июля на родине Василия Шукшина — в селе Сростки. Полную программу можно посмотреть на сайте Министерства культуры Алтайского края.