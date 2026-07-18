"Шукшинские дни на Алтае 2026". Где остановиться и что посмотреть

Фестиваль отметит 50-летие: 64 конкурсных фильма, творческие встречи, спектакли и киновыставка CPS. Финальные мероприятия в Сростках 25 июля

18 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGFTE4q

Памятник Шукшина возле Краевого дворца молодежи / Фото: amic.ru

С 21 по 25 июля 2026 года в Алтайском крае в пятидесятый раз пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и XXVIII Шукшинский кинофестиваль. Юбилейный формат обещает стать самым масштабным за всю историю. Организаторы подготовили программу так, что за пять дней гости успеют посмотреть и город, и село, и знаменитый Чуйский тракт.

Какие мероприятия запланированы?

Программа в этом году рекордная: 64 конкурсных фильма, творческие встречи, спектакли и премьеры. Открытие состоится 21 июля в Барнауле: на сцене театра драмы имени Шукшина сыграют моноспектакль Даниила Страхова "Бей в поэта", в Молодежном театре Алтая выступит Анна Якунина. Отдельная новинка для киноманов — выставка кинотехнологий CPS ("СиПиЭс"), которая двадцать с лишним лет не покидала Москву, 22–23 июля впервые приедет в регион.

Кульминация — 25 июля, в день рождения Василия Макаровича, в его родных Сростках. Гора Пикет, где стоит знаменитый памятник босому Шукшину, на день превратится в фестивальную деревню: песенный фестиваль, ярмарка мастеров "Чудики", фестиваль пирогов и большой финальный концерт с вручением наград.

Как продумать логистику?

География фестиваля — это Барнаул и Сростки, между которыми около 190 км по Чуйскому тракту (два-три часа на машине или автобусе). Оптимальная схема для гостя из другого региона: прилететь в Барнаул к открытию, посмотреть городскую программу, а на финал уехать в Сростки.

Без машины тоже реально: до Бийска ходят электрички и автобусы, дальше до Сросток 20 минут на местном автобусе или такси, а в дни фестиваля обычно добавляют организованные рейсы. После Пикета логично не разворачиваться домой, а продолжить путь по тракту в Горный Алтай: Манжерок и Чемал начинаются в сотне километров дальше.

Где жить и почему бронировать сейчас?

В самих Сростках ночлега почти нет, село маленькое. Остановиться удобнее в Барнауле, притом выбор жилья достаточно широкий: от мини-гостиниц в историческом центре до апартаментов. Смотреть отели Барнаула рекомендуем на сайте "Моя Бронь" , сразу на 20–26 июля. Важный нюанс: конец июля — пик сезона, на юбилей ждут гостей больше обычного, поэтому с бронированием тянуть не стоит. Запасной вариант — Бийск.

Общество с ограниченной ответственностью "Моя Бронь"

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