Карантин по бешенству ввели в трех районах Алтайского края
Эпизоотическими очагами здесь признали несколько подсобных хозяйств
28 марта 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru
В трёх населённых пунктах Алтайского края ввели карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные губернатором Виктором Томенко, опубликовали на официальном портале правовой информации.
24 марта из-за эпизоотических очагов в подсобных хозяйствах ввели карантин на территории сёл Красный яр и Самарка. Их признали неблагополучными по бешенству.
Также карантин введён на территории села Краснощёково.
Ранее сообщалось, что по указу губернатора Виктора Томенко в Заринске ввели карантин по бешенству.
Эпизоотический очаг заболевания зафиксировали в трёх километрах на восток от города.
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