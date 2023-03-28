Карантин по бешенству ввели в трех районах Алтайского края

Эпизоотическими очагами здесь признали несколько подсобных хозяйств

28 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru

В трёх населённых пунктах Алтайского края ввели карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные губернатором Виктором Томенко, опубликовали на официальном портале правовой информации.

24 марта из-за эпизоотических очагов в подсобных хозяйствах ввели карантин на территории сёл Красный яр и Самарка. Их признали неблагополучными по бешенству.

Также карантин введён на территории села Краснощёково.

Ранее сообщалось, что по указу губернатора Виктора Томенко в Заринске ввели карантин по бешенству.

Эпизоотический очаг заболевания зафиксировали в трёх километрах на восток от города.