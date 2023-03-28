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Карантин по бешенству ввели в трех районах Алтайского края

Эпизоотическими очагами здесь признали несколько подсобных хозяйств

28 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru
Фото: сайт администрации Заринска / admzarinsk.ru

В трёх населённых пунктах Алтайского края ввели карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные губернатором Виктором Томенко, опубликовали на официальном портале правовой информации.

24 марта из-за эпизоотических очагов в подсобных хозяйствах ввели карантин на территории сёл Красный яр и Самарка. Их признали неблагополучными по бешенству.

Также карантин введён на территории села Краснощёково.

Ранее сообщалось, что по указу губернатора Виктора Томенко в Заринске ввели карантин по бешенству.

Эпизоотический очаг заболевания зафиксировали в трёх километрах на восток от города.

Комментарии 9

  • Кто взбесился и почему?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, жизнь то посмотри какая пошла...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Собаки. Пусть гуманисты едут лечат собочек. Если самих не по кусают. Че притихли зелёные?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Раньше когда собак бездомных и бродячих отстреливали, не было такой ерунды.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да в деревнях и не переставали отстреливать, там зоошизЫ поменьше, народ конкретный, практичный. Это из-за лис каких-нибудь.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, при чем тут собачки? бешенство переносят дикие животные, чаще всего лисы. Лисы же и заносчт их в населенные пункты, когда заходят туда и кусают дормашних животных
    28 марта, Гость   Ответить
  • Первые два комментатора, я с вас хохочу!!!)))))))
    28 марта, Гость   Ответить
  • бешенство переносят дикие животные, чаще всего лисы.---- а еще охотнички. Накормят свою живность тем, что отстрелили, причем, сырым, и привет всем остальным.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, про охотников у тебя явный бред. Срочно к врачу, вдруг бешенство?
    28 марта, Гость   Ответить
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