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Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Президент Уильям Руто собирается продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы, рассказал его пресс-секретарь

13 января 2024, 12:30, ИА Амител

Найроби, Кения / Фото: unsplash.com
Найроби, Кения / Фото: unsplash.com

Кения планирует направить своих граждан в Россию, Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию для трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Хусейн Мохамед в твиттере (X).

По его словам, глава государства Уильям Руто собирается продвигать Кению как конкурентоспособный источник квалифицированной рабочей силы. Для этого будут заключать соглашения с другими странами.

"2,5 тысячи вакансий медсестер и медработников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия – 250 тысяч рабочих мест, Израиль – 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, <...> Сербия – 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Россия – 10 тысяч рабочих мест", – написал Мохамед.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин признал непростой проблему с мигрантами, число которых в стране уже превысило 10 млн человек. Для ее решения нужно создать специальный орган, считает российский лидер.

Россия Мигранты

Комментарии 12

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Гость

12:37:53 13-01-2024

Милости просим, но только в Москвабад

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Гость

13:05:02 13-01-2024

Нам бы от азиатов избавится, ещё этих не хватало

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Гость

13:14:04 13-01-2024

Че??!! В новые регионы нашим против бандеровцев помогать

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Гость

13:15:34 13-01-2024

В истории России, такого не было. Чем нас удивит завтрашний день?

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Гость

13:44:42 13-01-2024

Сдулся этот ваш капитализьмь , несите новое социальное справедливое государственное устройство.

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Гость

13:49:38 13-01-2024

Страна им бесплатно выдаст квартиры .... Рабский труд это не для мигрантов .

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Гость

23:53:30 13-01-2024

Гость (13:49:38 13-01-2024) Страна им бесплатно выдаст квартиры .... Рабский труд это не... И неудивительно , отношение к ним по Конституции ...

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лу

14:06:31 13-01-2024

лучше кенийцы, чем таджики с узбеками. Они не будут создавать свои мирки

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Гена

14:43:49 13-01-2024

Ага. Своих гонят как собак а этих тащут

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Гость

16:21:55 13-01-2024

Гена (14:43:49 13-01-2024) Ага. Своих гонят как собак а этих тащут... Свои вопросы задают, а эти тарелке жаренных кузнечиков рады

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Гость

16:08:49 13-01-2024

Ну , если только за полярный круг .

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Светлана

21:27:58 13-01-2024

Кения хочет... А Россия хочет? Что им в своих странах не работается и не живётся?(((((((((((((

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