Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства
Президент Уильям Руто собирается продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы, рассказал его пресс-секретарь
13 января 2024, 12:30, ИА Амител
Кения планирует направить своих граждан в Россию, Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию для трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Хусейн Мохамед в твиттере (X).
По его словам, глава государства Уильям Руто собирается продвигать Кению как конкурентоспособный источник квалифицированной рабочей силы. Для этого будут заключать соглашения с другими странами.
"2,5 тысячи вакансий медсестер и медработников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия – 250 тысяч рабочих мест, Израиль – 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, <...> Сербия – 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Россия – 10 тысяч рабочих мест", – написал Мохамед.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин признал непростой проблему с мигрантами, число которых в стране уже превысило 10 млн человек. Для ее решения нужно создать специальный орган, считает российский лидер.
12:37:53 13-01-2024
Милости просим, но только в Москвабад
13:05:02 13-01-2024
Нам бы от азиатов избавится, ещё этих не хватало
13:14:04 13-01-2024
Че??!! В новые регионы нашим против бандеровцев помогать
13:15:34 13-01-2024
В истории России, такого не было. Чем нас удивит завтрашний день?
13:44:42 13-01-2024
Сдулся этот ваш капитализьмь , несите новое социальное справедливое государственное устройство.
13:49:38 13-01-2024
Страна им бесплатно выдаст квартиры .... Рабский труд это не для мигрантов .
23:53:30 13-01-2024
Гость (13:49:38 13-01-2024) Страна им бесплатно выдаст квартиры .... Рабский труд это не... И неудивительно , отношение к ним по Конституции ...
14:06:31 13-01-2024
лучше кенийцы, чем таджики с узбеками. Они не будут создавать свои мирки
14:43:49 13-01-2024
Ага. Своих гонят как собак а этих тащут
16:21:55 13-01-2024
Гена (14:43:49 13-01-2024) Ага. Своих гонят как собак а этих тащут... Свои вопросы задают, а эти тарелке жаренных кузнечиков рады
16:08:49 13-01-2024
Ну , если только за полярный круг .
21:27:58 13-01-2024
Кения хочет... А Россия хочет? Что им в своих странах не работается и не живётся?(((((((((((((