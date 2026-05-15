НОВОСТИЭкология

Ученый рассказал, какой климатический кошмар нас ждет

Чтобы предотвратить худший сценарий, нужны срочные меры — от перехода на возобновляемую энергетику до восстановления лесов и экосистем

15 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Климат / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Климат / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Климатолог Алексей Карнаухов из Пущинского научного центра РАН заявил о растущей опасности перегрева из-за высоких температур и высокой влажности. В условиях меняющегося климата эта проблема становится все более актуальной, рассказал он в беседе с Life.ru.

«Высокая влажность затрудняет испарение пота, снижая эффективность естественного охлаждения организма. При влажности 95–99% воздух почти полностью насыщен влагой, что препятствует испарению пота. Даже в тени есть риск перегрева, особенно при относительно невысоких температурах», — добавил он.

Ученый подчеркнул, что изменение климата усиливает влияние влажности на здоровье людей. Умеренная влажность создает ощущение прохлады, но сильная жара и высокая влажность могут представлять серьезную угрозу.

Карнаухов также отметил, что в пустыне Сахара, где влажность обычно составляет около 10%, местные жители легче переносят высокие температуры благодаря быстрому испарению пота.

«Люди в Сахаре могут выдерживать температуру до 40 градусов из-за эффективного испарения пота, — сказал он. — Однако высокая влажность может сделать невыносимыми даже менее экстремальные температуры».

Климатолог предупредил, что проблема жары может обостриться в ближайшие годы из-за увеличения частоты погодных аномалий. Блокирующие антициклоны, подобные тому, что вызвал рекордную жару в России в 2010 году, могут приводить к экстремальным температурным условиям.

«Теперь мы не можем точно предсказать жару, но можем оценить ее интенсивность. Вероятность аномально жаркого лета в текущем году ниже из-за обильных осадков и высокой влажности почвы», — заявил климатолог.

Карнаухов рекомендовал уязвимым группам населения, включая пожилых людей и граждан с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями, быть готовыми к периодам жары. Он подчеркнул важность использования кондиционеров, которые снижают не только температуру, но и влажность воздуха.

Планета Земля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 9

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Вежливый Человек

17:28:41 15-05-2026

Глобальный потепленец вылез - Сибирь за потепление!

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Гость

17:33:17 15-05-2026

Никто не знает климатолога Алексея Карнаухова. Вполне возможно что он устроился туда на работу недавно и вылетит с неё за подобный бред. Что нам та Африка? Она что есть, что её нет - вообще фиолетово.

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Гость

11:57:56 16-05-2026

Гость (17:33:17 15-05-2026) Никто не знает климатолога Алексея Карнаухова. Вполне возмож... Что нагуглил, то и пересказывает.
Вообще, природа сама прекрасно саморегулируется.
Чем больше в воздухе углекислого газа, вызывающего потепление, тем активнее растет растительность по всей планете, тем быстрее углекислый газ связывается и его уровень снижается.
Нечего паниковать из-за температуры. Лучше паниковать из-за всякой химии, которую мы кушаем.

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dok_СФ

19:06:11 15-05-2026

Явно не психолог - будет жарко, запасайтесь леденцами, лучше составьте завещание..

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Кхм...

07:53:12 16-05-2026

Вот скажите мне пожалуйста, как влажный климат повредит Сахаре?

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Гость

13:06:31 16-05-2026

Кхм... (07:53:12 16-05-2026) Вот скажите мне пожалуйста, как влажный климат повредит Саха... исчезнут песчаные черви и добыча спайса встанет колом

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Гость

09:47:08 16-05-2026

Из всей статьи один здравый момент - восстанавливайте лесные массивы после пожаров, которые теперь в расписании стандартно. В детстве вообще не помню, чтобы каждый год полыхали леса, да, молнией могло поджечь лес локально, но чтобы такие площади регулярно горели - не было такого. Сейчас по Егорьевскому лесу ехать без слез невозможно, мёртвый лес на необъятной площади... А это тоже звено в цепочке изменения климата.

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За грибы

12:02:56 16-05-2026

При Ельцине, да и наверное до 2005 года, экосистемы в России поцелее были. А сейчас да, горько смотреть.

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Гость

13:48:08 16-05-2026

Странный учёный. Перешёл с лесов на кондиционеры и зависимость теплообмена от влажности... Похоже на лозунги первомайской демострацит

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