Ученый рассказал, какой климатический кошмар нас ждет
Чтобы предотвратить худший сценарий, нужны срочные меры — от перехода на возобновляемую энергетику до восстановления лесов и экосистем
15 мая 2026, 17:15, ИА Амител
Климатолог Алексей Карнаухов из Пущинского научного центра РАН заявил о растущей опасности перегрева из-за высоких температур и высокой влажности. В условиях меняющегося климата эта проблема становится все более актуальной, рассказал он в беседе с Life.ru.
«Высокая влажность затрудняет испарение пота, снижая эффективность естественного охлаждения организма. При влажности 95–99% воздух почти полностью насыщен влагой, что препятствует испарению пота. Даже в тени есть риск перегрева, особенно при относительно невысоких температурах», — добавил он.
Ученый подчеркнул, что изменение климата усиливает влияние влажности на здоровье людей. Умеренная влажность создает ощущение прохлады, но сильная жара и высокая влажность могут представлять серьезную угрозу.
Карнаухов также отметил, что в пустыне Сахара, где влажность обычно составляет около 10%, местные жители легче переносят высокие температуры благодаря быстрому испарению пота.
«Люди в Сахаре могут выдерживать температуру до 40 градусов из-за эффективного испарения пота, — сказал он. — Однако высокая влажность может сделать невыносимыми даже менее экстремальные температуры».
Климатолог предупредил, что проблема жары может обостриться в ближайшие годы из-за увеличения частоты погодных аномалий. Блокирующие антициклоны, подобные тому, что вызвал рекордную жару в России в 2010 году, могут приводить к экстремальным температурным условиям.
«Теперь мы не можем точно предсказать жару, но можем оценить ее интенсивность. Вероятность аномально жаркого лета в текущем году ниже из-за обильных осадков и высокой влажности почвы», — заявил климатолог.
Карнаухов рекомендовал уязвимым группам населения, включая пожилых людей и граждан с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями, быть готовыми к периодам жары. Он подчеркнул важность использования кондиционеров, которые снижают не только температуру, но и влажность воздуха.
17:28:41 15-05-2026
Глобальный потепленец вылез - Сибирь за потепление!
17:33:17 15-05-2026
Никто не знает климатолога Алексея Карнаухова. Вполне возможно что он устроился туда на работу недавно и вылетит с неё за подобный бред. Что нам та Африка? Она что есть, что её нет - вообще фиолетово.
11:57:56 16-05-2026
Гость (17:33:17 15-05-2026) Никто не знает климатолога Алексея Карнаухова. Вполне возмож... Что нагуглил, то и пересказывает.
Вообще, природа сама прекрасно саморегулируется.
Чем больше в воздухе углекислого газа, вызывающего потепление, тем активнее растет растительность по всей планете, тем быстрее углекислый газ связывается и его уровень снижается.
Нечего паниковать из-за температуры. Лучше паниковать из-за всякой химии, которую мы кушаем.
19:06:11 15-05-2026
Явно не психолог - будет жарко, запасайтесь леденцами, лучше составьте завещание..
07:53:12 16-05-2026
Вот скажите мне пожалуйста, как влажный климат повредит Сахаре?
13:06:31 16-05-2026
Кхм... (07:53:12 16-05-2026) Вот скажите мне пожалуйста, как влажный климат повредит Саха... исчезнут песчаные черви и добыча спайса встанет колом
09:47:08 16-05-2026
Из всей статьи один здравый момент - восстанавливайте лесные массивы после пожаров, которые теперь в расписании стандартно. В детстве вообще не помню, чтобы каждый год полыхали леса, да, молнией могло поджечь лес локально, но чтобы такие площади регулярно горели - не было такого. Сейчас по Егорьевскому лесу ехать без слез невозможно, мёртвый лес на необъятной площади... А это тоже звено в цепочке изменения климата.
12:02:56 16-05-2026
При Ельцине, да и наверное до 2005 года, экосистемы в России поцелее были. А сейчас да, горько смотреть.
13:48:08 16-05-2026
Странный учёный. Перешёл с лесов на кондиционеры и зависимость теплообмена от влажности... Похоже на лозунги первомайской демострацит