Чтобы предотвратить худший сценарий, нужны срочные меры — от перехода на возобновляемую энергетику до восстановления лесов и экосистем

15 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Климат / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Климатолог Алексей Карнаухов из Пущинского научного центра РАН заявил о растущей опасности перегрева из-за высоких температур и высокой влажности. В условиях меняющегося климата эта проблема становится все более актуальной, рассказал он в беседе с Life.ru.

«Высокая влажность затрудняет испарение пота, снижая эффективность естественного охлаждения организма. При влажности 95–99% воздух почти полностью насыщен влагой, что препятствует испарению пота. Даже в тени есть риск перегрева, особенно при относительно невысоких температурах», — добавил он.

Ученый подчеркнул, что изменение климата усиливает влияние влажности на здоровье людей. Умеренная влажность создает ощущение прохлады, но сильная жара и высокая влажность могут представлять серьезную угрозу.

Карнаухов также отметил, что в пустыне Сахара, где влажность обычно составляет около 10%, местные жители легче переносят высокие температуры благодаря быстрому испарению пота.

«Люди в Сахаре могут выдерживать температуру до 40 градусов из-за эффективного испарения пота, — сказал он. — Однако высокая влажность может сделать невыносимыми даже менее экстремальные температуры».

Климатолог предупредил, что проблема жары может обостриться в ближайшие годы из-за увеличения частоты погодных аномалий. Блокирующие антициклоны, подобные тому, что вызвал рекордную жару в России в 2010 году, могут приводить к экстремальным температурным условиям.

«Теперь мы не можем точно предсказать жару, но можем оценить ее интенсивность. Вероятность аномально жаркого лета в текущем году ниже из-за обильных осадков и высокой влажности почвы», — заявил климатолог.

Карнаухов рекомендовал уязвимым группам населения, включая пожилых людей и граждан с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями, быть готовыми к периодам жары. Он подчеркнул важность использования кондиционеров, которые снижают не только температуру, но и влажность воздуха.