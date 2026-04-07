Вопрос "поворота" сибирских рек к южным регионам вновь стал актуальным

Сегодня, когда водный кризис вновь на повестке дня, советские наработки могут получить вторую жизнь

07 апреля 2026, 16:01, ИА Амител

Река / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Переброска стока сибирских рек важна для южных регионов России, Центральной Азии, новых регионов и Крыма, заявил в беседе с РИА Новости Михаил Болгов, руководитель лаборатории Института водных проблем РАН и доктор технических наук.

Ученый подчеркнул, что в некоторых регионах потребности промышленности и сельского хозяйства в воде значительно превышают возможности местных источников. Это заставляет искать дополнительные водные ресурсы.

«Для Центральной Азии прогнозируется возможная нехватка воды, что может вынудить регион обратиться за помощью к России», — отметил Болгов.

Кроме того, ученый обратил внимание на проблему дефицита воды на новых территориях и в Крыму, который практически лишен собственных водных ресурсов.

«Часть проблем с водоснабжением этих регионов теоретически можно решить путем переброски воды из более водообильных районов», — считает эксперт.

Болгов напомнил, что в СССР с 1968 года разрабатывался проект по переброске сибирских рек в Центральную Азию. Однако в 1986 году этот проект был приостановлен после проведения экологической экспертизы и протестов научного сообщества. В ходе исследований были собраны уникальные гидрологические данные, которые сегодня используются для оценки климатических изменений.

Сегодня, когда проблема водного дефицита снова становится острой для юга России и Центральной Азии, советские разработки по переброске рек вновь вызывают интерес.

Гость

16:06:27 07-04-2026

Руки прочь от наших рек! Нужна вода? Пусть бонакву покупают.

Вежливый человек

16:24:58 07-04-2026

Гость (16:06:27 07-04-2026) Руки прочь от наших рек! Нужна вода? Пусть бонакву покупают.... В России очень дорогая вода - почти по цене бензина - им не по карману.

Гость

16:18:58 07-04-2026

Мы не пострадаем.
Гипотетически отбор из-за геологического рельефа возможен либо далеко за Новосибирском из Оби, или из Иртыша за Омском.
Планировали отбирать чуть лине 1% стока, это было бы незаметно.
Но этого не будет.
СССР не смог, а сейчас и подавно кишка тонка. Воду надо поднимать на перевал на 200 метров и качать за 1000 км (после перевала самотеком вниз в Казахстан и далее). Воду надо закрывать в трубы, иначе большие потери на испарение и отбор. И стройка безумно дорога, и сама перекачка.
Проект интересный, но не осуществим.

Гость

16:32:11 07-04-2026

Гость (16:18:58 07-04-2026) Мы не пострадаем.Гипотетически отбор из-за геологическог... 1. И ныне существует канал "Иртыш- Караганда", который подает воду до очень большого города.
2. Где перевал?

Вежливый человек

16:20:54 07-04-2026

Регулировать рождаемость надо - на земле должно дить столько сколько она способна прокормить тех кто ей владеет.

Вежливый человек

16:23:53 07-04-2026

Много разных злодеев имеют интерес к земле Русской - трудолюбивые соотечественники из Азии рещавшие русских десятками и сотнями тысяч у себя в республиках. Нехорошо.
Соотечественники из стран Прибалтики - или они нам не соотечественники?

гость

16:39:23 07-04-2026

«Для Центральной Азии прогнозируется возможная нехватка воды, что может вынудить регион обратиться за помощью к России», — отметил Болгов

Да, им надо помочь. Мы же благодарные, помним как они наших резали и выгоняли с работы и из домов. Надо отблагодарить. Интересно, когда у нас умные правители будут? Своим воду по цене вина, а туда на полив отдадим, подняв, конечно, своим ещё цену?

Гость

11:08:03 08-04-2026

гость (16:39:23 07-04-2026) «Для Центральной Азии прогнозируется возможная нехватка воды...
при чем здесь правители? очередной дурной учоооный высказал дурь, а вы понесли. не будет такого никогда, для средней азии - точно. пусть у американских друзей просят миссиписи повернуть)))

Гость

16:40:33 07-04-2026

уже не знают, чем торгануть.

Гость

16:54:43 07-04-2026

Свободу товарищу Деточкину! Юра, держись!

Гость

17:32:58 07-04-2026

Радует только одно - ни один проект в текущих условиях они завершить не могут. Только все разворовать и ничего не построить. Так же будет и тут.

Гость

17:43:39 07-04-2026

Азиаты пусть лучше ищут у себя воду.
не чего рот разевать на чужие ресурсы.

dok_СФ

19:06:29 07-04-2026

Гость (17:43:39 07-04-2026) Азиаты пусть лучше ищут у себя воду. не чего рот разеват... В составе СССР тесно было и невыгодно, за портфели схватились, думать о будущем никто не готов.

Гость

18:00:48 07-04-2026

Вопрос может и актуален, в интересах южных соседей, но, в то же время, абсолютно не актуален с точки зрения нашего населения!

Кхм...

18:44:54 07-04-2026

Совецкие шизофреники воспряли...
🤣

Гость

18:56:50 07-04-2026

Кхм... (18:44:54 07-04-2026) Совецкие шизофреники воспряли...🤣... У "совецких" как раз ума хватило не делать этого. Если движ начнется, то это уже капиталисты начнут воду продавать. Ибо -деньги для них всё.

Водоканал

20:54:52 07-04-2026

Гость (18:56:50 07-04-2026) У "совецких" как раз ума хватило не делать этого. Если движ ... Да ну! А как же канал "Иртыш- Караганда", который и сейчас подает воду нескольким областям.

Протяжённость — 458 км. Ширина канала — 20—50 м, глубина — 5—7 м.

Канал берёт начало из рукава Иртыша — реки Белой, выше города Аксу. Канал проходит по руслу реки Шидерты на протяжении 200 км, пересекает реку Нура по дюкеру. Здесь он сбрасывает часть воды[3]. Заканчивается канал у насосной станции I подъёма ОАО «Водоканал» города Караганды, который является крупнейшим потребителем. 272 км трассы канала проходят по территории Павлодарской области (12 насосных станций) и 186 км — по Карагандинской области (10 насосных станций).

Основными сооружениями канала являются 22 насосные станции подъёма (с помощью которых вода поднимается на 418 метров), 14 водохранилищ и 34 участковых канала (подводящие и отводящие). Кроме того, на трассе канала имеются 39 других инженерных сооружений (водовыпуски, водосбросы, дюкеры, ливнепропускные трубы, мосты, перегораживающие сооружения и др.). Пропускная способность канала изменяется от 76 м³/с в голове до 13 м³/с в конце. В среднем одна насосная станция перекачивает 18 м³/с, или 1,5 млн м³ в сутки.

За время эксплуатации с 1968 по 2007 год каналом подано потребителям 16 364 млн м³ воды, в том числе Павлодарской области — 7264, Акмолинской — 994, и Карагандинской — 8106 млн м³.

Гость

19:27:08 08-04-2026

Водоканал (20:54:52 07-04-2026) Да ну! А как же канал "Иртыш- Караганда", который и сейчас... Омск должен предъявить казахстану за кражу воды в Иртыше

Администрация.

19:31:29 08-04-2026

Гость (19:27:08 08-04-2026) Омск должен предъявить казахстану за кражу воды в Иртыше... Какая кража? Есть межгосударственная договоренность. Все законно. Тем более Омск какое отношение имеет к государственной собственности? Ну и мало того - Иртыш притекает в Россию из Казахстана.

Гость

18:57:59 07-04-2026

Кхм... (18:44:54 07-04-2026) Совецкие шизофреники воспряли...🤣... А ты какой шизофреник? Антисоветский?

Гость

00:46:37 08-04-2026

мы категорически ПРОТИВ воровства нашей воды

Гость

07:48:26 08-04-2026

Гость (00:46:37 08-04-2026) мы категорически ПРОТИВ воровства нашей воды... Вы? Вас что, двое?

гость

09:19:19 08-04-2026

и в советское время невежественные учёные напортачили с поворотом рек. Угробили напрочь Волгу, всё Поволжье, Каспий, пытаясь спасти Амударью и Сырдарью. Много чего наворотили. В природе существует водный баланс, равновесие. Чуть его нарушишь и начнётся экологический апокалипсис. Так что отступитесь лучше от бредовых идей по повороту рек, продаже водных ресурсов за рубеж и проч. Наступило время, когда вода пресная становится самым дефицитным товаром. Она нам самим нужна и нашим потомкам.

Психиатр

09:31:37 08-04-2026

гость (09:19:19 08-04-2026) и в советское время невежественные учёные напортачили с пово... Каким образом ты связал проблемы Волги с попытками спасти Амударью и Сырдарью?

Гость

09:19:53 08-04-2026

Кааак бы смыло реками это территориальное недоразумение!

Горожанин.

10:11:26 08-04-2026

За что южанам такая благодать? И на чьи деньги?

Гость

19:31:47 08-04-2026

Отсоединились от России,русских вытурнули,в учебниках истории гадостей написали про колонизацию,на десяти многовекторных стульях сидят с нашими врагами обнимаются улыбаются,за наемничество осуждают тех кто нам помогает воевать,этнические опг нам сбрасывают по безвизу и тдтп. Шиш,а не наша вода,мы никому ничего не должны. Пусть море пресное копают

