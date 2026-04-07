Сегодня, когда водный кризис вновь на повестке дня, советские наработки могут получить вторую жизнь

07 апреля 2026, 16:01, ИА Амител

Река / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Переброска стока сибирских рек важна для южных регионов России, Центральной Азии, новых регионов и Крыма, заявил в беседе с РИА Новости Михаил Болгов, руководитель лаборатории Института водных проблем РАН и доктор технических наук.

Ученый подчеркнул, что в некоторых регионах потребности промышленности и сельского хозяйства в воде значительно превышают возможности местных источников. Это заставляет искать дополнительные водные ресурсы.

«Для Центральной Азии прогнозируется возможная нехватка воды, что может вынудить регион обратиться за помощью к России», — отметил Болгов.

Кроме того, ученый обратил внимание на проблему дефицита воды на новых территориях и в Крыму, который практически лишен собственных водных ресурсов.

«Часть проблем с водоснабжением этих регионов теоретически можно решить путем переброски воды из более водообильных районов», — считает эксперт.

Болгов напомнил, что в СССР с 1968 года разрабатывался проект по переброске сибирских рек в Центральную Азию. Однако в 1986 году этот проект был приостановлен после проведения экологической экспертизы и протестов научного сообщества. В ходе исследований были собраны уникальные гидрологические данные, которые сегодня используются для оценки климатических изменений.

Сегодня, когда проблема водного дефицита снова становится острой для юга России и Центральной Азии, советские разработки по переброске рек вновь вызывают интерес.