Книга о группе "Агата Кристи" попадет в перечень маркируемой литературы

В список РКС вошли произведения Кинга, Лавкрафта, Пелевина и других авторов

04 августа 2026, 09:26, ИА Амител

Записная книга предпринимателя / Фото: из архива amic.ru

Российский книжный союз (РКС) обновил перечень книг, которые должны иметь специальную маркировку из‑за упоминаний наркотических средств. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

Среди новинок списка — роман Энтони Берджесса "Заводной апельсин". Теперь книга будет выходить с предупреждающей отметкой в соответствии с действующим законодательством.

Также в перечень попали несколько произведений Стивена Кинга ("Доктор Сон", "Ночные кошмары и фантастические видения"), "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, романы Чака Паланика ("Удушье", "Рождение звука"), а также "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина и "Аполло" Виктора Пелевина.

«Отраслевой перечень РКС появился на сайте союза ранее — в него изначально включили порядка тысячи произведений. Список не статичен: он пополняется каждую неделю. В нем можно встретить книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной, а из зарубежных авторов — Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Чака Паланика, а также Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Дэниела Киза», — говорится в публикации.

Напомним, с 1 марта 2026 года действуют изменения в законе о наркотических средствах. Согласно им, литературные и художественные произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, обязаны иметь предупреждение — с восклицательным знаком и антинаркотической надписью.

Перечень РКС открыт для всех: его используют издатели, магазины, библиотеки и другие участники книжного рынка, чтобы соблюдать требования закона единообразно. Книги попадают в список по заявлению правообладателей — при условии, что наличие соответствующего контента подтверждено.