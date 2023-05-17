Стало известно, когда в российских школах пройдут последние звонки

17 мая 2023, 17:10, Анастасия Бичакова

Последний звонок в барнаульской школе / Фото из архива amic.ru

Последний звонок – волнительное время для большинства выпускников и их родителей. Выпускники готовятся к экзаменам, до которых осталось совсем немного, и уже начинают прощаться со школой. А их мамы и папы переживают: во-первых, за поступление детей в колледжи и вузы, а, во-вторых, потому что их повзрослевшие чада вот-вот "вылетят из гнезда".

Когда же пройдут последние звонки в этом году – читайте на amic.ru.

1 Какого числа в российских школах пройдут последние звонки 2023? Традиционно последние звонки проводят 25 мая (в этом году – четверг). Но в этом году, сообщил 28 апреля министр просвещения Сергей Кравцов, их проведут 22-23 мая.

2 Когда же последние звонки в Барнауле? Как раз во вторник, 23 мая, сообщили в городской администрации. Торжественные линейки в этом году пройдут в 87 барнаульских школах. В них поучаствуют больше 3,7 тыс. одиннадцатиклассников, а также больше 7,8 тыс. девятиклассников.