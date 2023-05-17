Когда пройдут последние звонки 2023?
Стало известно, когда в российских школах пройдут последние звонки
17 мая 2023, 17:10, Анастасия Бичакова
Последний звонок – волнительное время для большинства выпускников и их родителей. Выпускники готовятся к экзаменам, до которых осталось совсем немного, и уже начинают прощаться со школой. А их мамы и папы переживают: во-первых, за поступление детей в колледжи и вузы, а, во-вторых, потому что их повзрослевшие чада вот-вот "вылетят из гнезда".
Когда же пройдут последние звонки в этом году – читайте на amic.ru.
Какого числа в российских школах пройдут последние звонки 2023?
Традиционно последние звонки проводят 25 мая (в этом году – четверг).
Но в этом году, сообщил 28 апреля министр просвещения Сергей Кравцов, их проведут 22-23 мая.
Когда же последние звонки в Барнауле?
Как раз во вторник, 23 мая, сообщили в городской администрации.
Торжественные линейки в этом году пройдут в 87 барнаульских школах. В них поучаствуют больше 3,7 тыс. одиннадцатиклассников, а также больше 7,8 тыс. девятиклассников.
Какие традиции есть на последний звонок?
На последний звонок принято наряжаться в парадную форму. Девочки зачастую надевают пышные белые банты и школьную форму в духе СССР с фартуками, а мальчики традиционно выбирают брючные костюмы. Никак не спортивную форму.
На торжественной линейке один из одиннадцатиклассников проносит на плече первоклассницу (или первоклассника), отдающую последний звонок колокольчиком.
На праздник собираются все: мамы, папы, бабушки, дедушки, учителя и т.д.
Ребята исполняют творческие номера. Играют школьные песни. К примеру, "Учат в школе".
Проходят чаепития.
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