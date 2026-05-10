Комик Сабуров провалил тест по русскому для оформления документов в РФ
На концерте в Дубае артист рассказал, что не смог сдать экзамен, хотя пытался вместе с женой
10 мая 2026, 09:51, ИА Амител
Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому в январе запретили въезд в Россию на 50 лет, рассказал на концерте в Дубайской опере 7 мая, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку, передает корреспондент РИА Новости.
«Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — заявил артист, выступая перед публикой.
Сабуров пояснил, что для оформления документов ему требовалось пройти тест на знание русского языка — он сдавал его одновременно с супругой.
«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — поделился комик.
В ходе концерта Сабуров неоднократно просил зрителей не снимать отдельные фрагменты его выступления, пояснив, что такие записи могут быть вырваны из контекста.
После запрета на въезд в РФ артист вернулся на родину, в Казахстан. В отношении комика Комитет национальной безопасности страны начал проверку — конкретная статья, по которой она проводится, будет раскрыта только после завершения мероприятий.
10:58:30 10-05-2026
Видимо просто дебил.
11:13:56 10-05-2026
Зачем знать год крещения Руси... И без этого жить можно
12:59:12 10-05-2026
Иван (11:13:56 10-05-2026) Зачем знать год крещения Руси... И без этого жить можно ... Тем более, что это спорный вопрос. У историков несколько версий о годе крещения
12:27:23 10-05-2026
Да ладно...
14:45:57 10-05-2026
а я загуглил "тест по русскому для оформления документов в РФ"
ну, там явно не на один час тестирования...
просто можно "заколебаться" пока все задания выполнишь ...
16:14:06 10-05-2026
Шинник (14:45:57 10-05-2026) а я загуглил "тест по русскому для оформления документов в Р... Вы так страдаете, что меньше "комиков Сабуровых" в РФ гражданство получат? Или почему?
18:58:14 10-05-2026
Гость (16:14:06 10-05-2026) Вы так страдаете, что меньше "комиков Сабуровых" в РФ гражда... "комики Сабуровы" минусуйте активнее. Семьи свои из аулов подключите. А то как будто "комики"-сиротки на сайт попали.
17:24:13 10-05-2026
Шинник (14:45:57 10-05-2026) а я загуглил "тест по русскому для оформления документов в Р... Прикинь я тоже, прошел даже ради интереса 1 блок за 4 минуты 52 сек, результат 100% нужно не менее 66% и дается 30 мин. Блоков 4 то есть 2 часа дается.
01:04:21 11-05-2026
гость (17:24:13 10-05-2026) Прикинь я тоже, прошел даже ради интереса 1 блок за 4 минуты... Чем гордишься-то? У тебя какое образование? Высшее, получил на русском в РФ? Попробовал бы после "тьмутараканькызылординской" школы на их языке!
Историю с персонажем «шинник» можно считать более репрезентативной, так сказать))) По степени образованности. Видимо, схожего с уровнем приезжающих. Это не плохо и не хорошо, но показательно. Если бы был тест на сообразительность, «шинник» бы прошел, а со знанием фактов сложнее.