На концерте в Дубае артист рассказал, что не смог сдать экзамен, хотя пытался вместе с женой

10 мая 2026, 09:51, ИА Амител

Нурлан сабуров / Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому в январе запретили въезд в Россию на 50 лет, рассказал на концерте в Дубайской опере 7 мая, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку, передает корреспондент РИА Новости.

«Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — заявил артист, выступая перед публикой.

Сабуров пояснил, что для оформления документов ему требовалось пройти тест на знание русского языка — он сдавал его одновременно с супругой.

«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — поделился комик.

В ходе концерта Сабуров неоднократно просил зрителей не снимать отдельные фрагменты его выступления, пояснив, что такие записи могут быть вырваны из контекста.

После запрета на въезд в РФ артист вернулся на родину, в Казахстан. В отношении комика Комитет национальной безопасности страны начал проверку — конкретная статья, по которой она проводится, будет раскрыта только после завершения мероприятий.