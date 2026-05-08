Нурлан Сабуров выступил в Дубае и попросил зрителей не снимать концерт

Комик объяснил, что фрагменты выступлений могут быть искажены

08 мая 2026, 18:54, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова прошел 7 мая в Дубайской опере — событие привлекло внимание не только выступлениями артиста, но и его неоднократными просьбами к зрителям не снимать происходящее на видео, передает корреспондент РИА Новости. Выступление началось с эмоционального обращения Сабурова к аудитории.

«Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали… Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из‑за вас… Только перед пингвинами останется», — заявил комик.

На протяжении всего концерта артист еще несколько раз просил зрителей воздержаться от съемки отдельных фрагментов его выступления. Он пояснил, что записанные фрагменты могут быть вырваны из контекста, что способно исказить смысл сказанного.

В ходе шоу Сабуров также коснулся темы своей гастрольной деятельности. Он с иронией отметил, что после отмены "тура на 120 городов" в России осознал: в Казахстане "очень мало городов".

Напомним, в январе текущего года Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на полвека. После этого артист вернулся на родину — в Казахстан. В отношении комика Комитет национальной безопасности страны начал проверку, однако конкретная статья, по которой она проводится, пока не раскрывается — информация будет обнародована только после завершения мероприятий.



