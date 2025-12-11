Коммунальную аварию устранили на улице Песчаной в Барнауле

Из-за повреждения водопровода утром 11 декабря без воды остались детский сад и гимназия

11 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Авария на ул. Песчаной / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле после полудня 11 декабря устранили повреждение водопровода на ул. Песчаной, 87а, из-за которого была приостановлена работа гимназии и детского сада, сообщает городской "Росводоканал".

«13:30. Повреждение водопровода по адресу ул. Песчаная, 87а, устранено. Водоснабжение полностью восстановлено», – пишет организация.

Напомним, на ул. Песчаной произошел порыв водопровода диаметром 200 мм. В детском саду № 199 отменили занятия, предупредив родителей. В гимназии № 27 не стали проводить уроки для первой смены. Позже водоснабжение социальных объектов организовали по временной схеме.

Также в связи с проведением ремонта была перекрыта проезжая часть по переулку Геблера – от улицы Песчаной до дома № 87а по улице Песчаной.

Устранение аварии брала на контроль администрация города. В связи с этим замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел совещание.