Власти Барнаула держат на контроле крупную коммунальную аварию на улице Северо-Западной
Из-за повреждения трубопровода в районе пропало отопление
29 ноября 2025, 15:28, ИА Амител
В городской администрации состоялось экстренное совещание, посвященное аварии на трубопроводе по адресу: улица Северо-Западная, 103. Совещание прошло под председательством первого заместителя главы городской администрации Андрея Федорова.
Повреждение, влияющее на отопление от ТЭЦ-2, было обнаружено сегодня утром. Специалисты оперативно локализовали место аварии и вывели из эксплуатации поврежденный участок, отвечающий за теплоснабжение. Потребители были переключены на альтернативные магистрали и внутриквартальные сети. Дома, находящиеся в периметре улиц Юрина, Северо-Западной, Советской Армии и проспекта Коммунаров, теперь подключены к контуру ТЭЦ-3.
«В настоящее время ситуация в Ленинском и Октябрьском районах стабилизировалась, параметры теплоснабжения соответствуют норме. Однако часть потребителей Железнодорожного района, переведенных на контур ТЭЦ-3, пока получают тепло со сниженными параметрами», – отметил он. Для скорейшего устранения последствий аварии теплосетевым подразделением СГК были привлечены дополнительные бригады.
Тепло со сниженными параметрами получают 106 домов. Специалисты комитета ЖКХ города Барнаула совместно с управляющими компаниями ведут мониторинг температурного режима в этих домах. Управляющие организации проводят необходимые работы по сливу теплоносителя в домах с верхней разводкой системы отопления.
На время проведения ремонтных работ было ограничено теплоснабжение частного дома по адресу: Северо-Западная, 117. Жителям этого дома были предоставлены мобильные обогреватели.
Аварийно-ремонтная бригада барнаульского теплосетевого подразделения СГК продолжает работу для полной нормализации ситуации. Вопрос находится под пристальным вниманием администрации города.
Власти Барнаула держат на контроле крупную коммунальную аварию на улице Северной. Где такая улица???
17:18:47 29-11-2025
В этом месте летом раза три копали и осенью тоже. А вообще там каждый год роют. "Мы" оплатим(
18:02:05 29-11-2025
Вот пусть прокуратура и проверит уже что там СГК каждый год на этом участке раскапывают и закапывают кроме наших денег? опять в этом году там все лето прокопались и вот прекрасные результаты! С 3 часов ночи без отопления и горячей воды сидим!!! И ни слова опять нигде об этом! Когда за эти "профилактичепские ремонты" товарищей привлекать к ответу начнут то уже? что за бардак в этом СГК???
21:56:59 29-11-2025
гость (18:02:05 29-11-2025) Вот пусть прокуратура и проверит уже что там СГК каждый год ... Наверно альтернативную котельную там строят
19:32:13 29-11-2025
... под пристальным вниманием ... А за этими наблюдателями кто пристально наблюдает? Никто? А должны бы.
21:24:05 29-11-2025
Износ сетей большой...
23:43:33 29-11-2025
Гость (21:24:05 29-11-2025) Износ сетей большой... ... там каждое лето (да и зиму) меняют трубы. Раскапывают как минимум 2 раза в год всю улицу. Похоже, выкапывают в одной части улицы, закапывают их в другой; трубы из этой другой части помещают в первую. Т о есть происходит какой-то сложный ченч. Поэтому дорогОй
02:31:11 30-11-2025
Кто-то тут про сгк писал раньше, что с их приходом через несколько лет начинается прорыв. Пожалуй, в свете последних двух месяцев, я присоединюсь.
09:43:29 30-11-2025
У меня и без прорыва дома дубак
10:38:25 30-11-2025
Ирина (09:43:29 30-11-2025) У меня и без прорыва дома дубак... В землянке?