Власти Барнаула держат на контроле крупную коммунальную аварию на улице Северо-Западной

Из-за повреждения трубопровода в районе пропало отопление

29 ноября 2025, 15:28, ИА Амител

Оперативное совещание по аварии / Фото: администрация Барнаула

В городской администрации состоялось экстренное совещание, посвященное аварии на трубопроводе по адресу: улица Северо-Западная, 103. Совещание прошло под председательством первого заместителя главы городской администрации Андрея Федорова.

Повреждение, влияющее на отопление от ТЭЦ-2, было обнаружено сегодня утром. Специалисты оперативно локализовали место аварии и вывели из эксплуатации поврежденный участок, отвечающий за теплоснабжение. Потребители были переключены на альтернативные магистрали и внутриквартальные сети. Дома, находящиеся в периметре улиц Юрина, Северо-Западной, Советской Армии и проспекта Коммунаров, теперь подключены к контуру ТЭЦ-3.

«В настоящее время ситуация в Ленинском и Октябрьском районах стабилизировалась, параметры теплоснабжения соответствуют норме. Однако часть потребителей Железнодорожного района, переведенных на контур ТЭЦ-3, пока получают тепло со сниженными параметрами», – отметил он. Для скорейшего устранения последствий аварии теплосетевым подразделением СГК были привлечены дополнительные бригады.

Тепло со сниженными параметрами получают 106 домов. Специалисты комитета ЖКХ города Барнаула совместно с управляющими компаниями ведут мониторинг температурного режима в этих домах. Управляющие организации проводят необходимые работы по сливу теплоносителя в домах с верхней разводкой системы отопления.

На время проведения ремонтных работ было ограничено теплоснабжение частного дома по адресу: Северо-Западная, 117. Жителям этого дома были предоставлены мобильные обогреватели.

Аварийно-ремонтная бригада барнаульского теплосетевого подразделения СГК продолжает работу для полной нормализации ситуации. Вопрос находится под пристальным вниманием администрации города.