Власти Барнаула держат на контроле крупную коммунальную аварию на улице Северо-Западной

Из-за повреждения трубопровода в районе пропало отопление

29 ноября 2025, 15:28, ИА Амител

Оперативное совещание по аварии / Фото: администрация Барнаула
В городской администрации состоялось экстренное совещание, посвященное аварии на трубопроводе по адресу: улица Северо-Западная, 103. Совещание прошло под председательством первого заместителя главы городской администрации Андрея Федорова.

Повреждение, влияющее на отопление от ТЭЦ-2, было обнаружено сегодня утром. Специалисты оперативно локализовали место аварии и вывели из эксплуатации поврежденный участок, отвечающий за теплоснабжение. Потребители были переключены на альтернативные магистрали и внутриквартальные сети. Дома, находящиеся в периметре улиц Юрина, Северо-Западной, Советской Армии и проспекта Коммунаров, теперь подключены к контуру ТЭЦ-3.

«В настоящее время ситуация в Ленинском и Октябрьском районах стабилизировалась, параметры теплоснабжения соответствуют норме. Однако часть потребителей Железнодорожного района, переведенных на контур ТЭЦ-3, пока получают тепло со сниженными параметрами», – отметил он. Для скорейшего устранения последствий аварии теплосетевым подразделением СГК были привлечены дополнительные бригады.

Тепло со сниженными параметрами получают 106 домов. Специалисты комитета ЖКХ города Барнаула совместно с управляющими компаниями ведут мониторинг температурного режима в этих домах. Управляющие организации проводят необходимые работы по сливу теплоносителя в домах с верхней разводкой системы отопления.

На время проведения ремонтных работ было ограничено теплоснабжение частного дома по адресу: Северо-Западная, 117. Жителям этого дома были предоставлены мобильные обогреватели.

Аварийно-ремонтная бригада барнаульского теплосетевого подразделения СГК продолжает работу для полной нормализации ситуации. Вопрос находится под пристальным вниманием администрации города.

Барнаул отопительный сезон авария отопление

Комментарии 10

Avatar Picture
гость

15:44:42 29-11-2025

Власти Барнаула держат на контроле крупную коммунальную аварию на улице Северной. Где такая улица???

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:47 29-11-2025

В этом месте летом раза три копали и осенью тоже. А вообще там каждый год роют. "Мы" оплатим(

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:02:05 29-11-2025

Вот пусть прокуратура и проверит уже что там СГК каждый год на этом участке раскапывают и закапывают кроме наших денег? опять в этом году там все лето прокопались и вот прекрасные результаты! С 3 часов ночи без отопления и горячей воды сидим!!! И ни слова опять нигде об этом! Когда за эти "профилактичепские ремонты" товарищей привлекать к ответу начнут то уже? что за бардак в этом СГК???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

21:56:59 29-11-2025

гость (18:02:05 29-11-2025) Вот пусть прокуратура и проверит уже что там СГК каждый год ... Наверно альтернативную котельную там строят

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:13 29-11-2025

... под пристальным вниманием ... А за этими наблюдателями кто пристально наблюдает? Никто? А должны бы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:05 29-11-2025

Износ сетей большой...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:33 29-11-2025

Гость (21:24:05 29-11-2025) Износ сетей большой... ... там каждое лето (да и зиму) меняют трубы. Раскапывают как минимум 2 раза в год всю улицу. Похоже, выкапывают в одной части улицы, закапывают их в другой; трубы из этой другой части помещают в первую. Т о есть происходит какой-то сложный ченч. Поэтому дорогОй

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

02:31:11 30-11-2025

Кто-то тут про сгк писал раньше, что с их приходом через несколько лет начинается прорыв. Пожалуй, в свете последних двух месяцев, я присоединюсь.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

09:43:29 30-11-2025

У меня и без прорыва дома дубак

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:38:25 30-11-2025

Ирина (09:43:29 30-11-2025) У меня и без прорыва дома дубак... В землянке?

  -7 Нравится
Ответить
