"Комната культуры" пообщается с барнаульцами в прямом эфире на "Европе Плюс"
Музыканты расскажут о своих планах и поделятся впечатлениями о том, как публика приняла их новые хиты "Поезда" и "Облака"
07 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Барнаульская группа "Комната культуры" сегодня, 7 августа, пообщается со слушателями в прямом эфире "Европы Плюс Барнаул" (104.9 FM). Трансляция пройдет с 09:00 до 10:00 на странице "Европы Плюс Барнаул" во "ВКонтакте", также эфир можно будет посмотреть на сайте amic.ru.
Ведущий шоу "Бодрое Утро" Никита Иванников спросит музыкантов о творчестве и планах. Слушатели также смогут задать любимым артистам вопросы во время прямого эфира, позвонив по телефону: +7 (385) 239-91-01.
Сейчас "Комната культуры" проводит гастрольный тур по городам России, который завершится в декабре в барнаульской "Титов-Арене".
"Комната культуры" образовалась в 2022 году. Сегодня у музыкантов, по данным "Яндекс Музыки", более 4 млн прослушиваний, а хиты группы "Поезда" и "Облака" звучат в национальном эфире. Также фронтмен команды Евгений Трофимов пишет песни многим известным артистам: Hammali & Navai (пеня "Птичка"), Эмин, Elman, Bahh Tee, Настасьи Самбурской, Гузель Хасановой и другим.
07:25:58 07-08-2024
Удачи вам ребята! Горжусь, что такая классная группа из нашего Барнаула. Публика вас так хорошо всегда принимает!
09:26:52 07-08-2024
бабулькам пойдет