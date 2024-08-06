"Комната культуры" в прямом эфире на "Европе Плюс" расскажет о творчестве и планах

Музыканты поделятся впечатлениями о том, как публика приняла их новые хиты "Поезда" и "Облака"

06 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Евгений Трофимов и Роман Рудыка / Фото: страница "Комнаты культуры" во "ВКонтакте"/ vk.com/komnatakultury

Популярная на всю Россию барнаульская группа "Комната культуры" в среду, 7 августа, придет в студию "Европы Плюс Барнаул" (104.9 FM), где на шоу "Бодрое Утро" расскажет о своих планах и пообщается со слушателями. Прямой эфир пройдет с 09:00 до 10:00.

Музыканты Евгений Трофимов и Роман Рудыка побеседуют с ведущим Никитой Иванниковым о творчестве, поделятся впечатлениями о том, как публика приняла их новые хиты "Поезда", и "Облака" и расскажут о предстоящих выступлениях.

Вопросы можно задать в прямом эфире. Телефон: +7 (385) 239-91-01. Прямую трансляцию будут вести на странице "Европы Плюс Барнаул" во "ВКонтакте". Также трансляцию можно будет посмотреть на сайте amic.ru, начало в 09:00.Барнаульская команда "Комната культуры" образовалась в 2022 году, менее трех лет назад. Сегодня на их музыкальном счету десятки сольных концертов в Барнауле, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге, а также двукратное участие в фестивале "Ленинградские мосты". Композиции группы звучат в национальном эфире, также музыканты принимают активное участие в различных шоу: на лайв-мероприятиях радиостанций и в ТВ-формате.

Фронтмен "Комнаты культуры" – Евгений Трофимов – участвовал в новой "Фабрике звезд" на "Муз ТВ". Он же автор текстов и музыки для композиций "Комнаты культуры" и многих популярных артистов: Hammali & Navai, Эмин, Elman, Bahh Tee, Настасьи Самбурской, Гузель Хасановой и других. Песня "Птичка" Hammali & Navai (на стихи Евгения Трофимова) стала самой прослушиваемой на цифровых площадках.

Накануне "Комната культуры" вернулась из успешного тура в Барнаул. Отдохнув в родном городе, музыканты продолжат гастрольный тур, который завершится в декабре на крупнейшей концертной площадке Барнаула – "Титов-Арене".