Mash: следователи будут просить домашний арест для Блиновской

По информации канала, она уже даёт признательные показания

27 апреля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: соцсети Блиновской

Следствие будет просить домашний арест в качестве меры пресечения для блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их информации, она уже начала давать признательные показания по делу о неуплате 918 млн рублей налогов.

Напомним, о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Следователи считают, что она "раздробила" свой бизнес, а после легализовала средства, которые нужно было выплатить государству.

Информация о проверках бизнес-схемы Блиновской появилась месяц назад – в конце марта. Вместе с тем сама блогер опровергала эти сведения. Несмотря на заявления, сегодня ночью она пыталась покинуть Россию, на ходу сменив маршрут.