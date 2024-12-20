"Крепкий президент, сильный лидер". Депутат ГД с Алтая оценил прямую линию Путина
Даниил Бессарабов подчеркнул, что Россия шаг за шагом укрепляет свой суверенитет
20 декабря 2024, 11:10, ИА Амител
Итоги года с президентом России Владимиром Путиным – это пример реальной демократии и истинной свободы слова в противовес уродливым проявлениям западных стандартов. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
"Президент Путин в очередной раз показывает всем мировым лидерам, как подобает руководителям государства общаться с жителями страны, журналистами: вежливо, тактично, вникая в самую суть вопроса, и в последующем делая конкретные шаги в решении как частных проблем, так и системных задач", – отметил парламентарий.
Бессарабов подчеркнул, что прямое общение главы государства с народом – признак сильного лидера, а сильный лидер – это сильная держава.
"И это действительно так, мы шаг за шагом укрепляем свой суверенитет. Это результат и роста экономики, и укрепления обороноспособности, и продуманных решений во внутренней и внешней политике. <...> Президент заверил нас, что мы в силах справиться со всеми вызовами. Уверен, благодаря нашему крепкому президенту у нас это получится. И он делает все, чтобы Россия была в состоянии принимать решения исходя из своих национальных интересов и развиваться во благо жителей страны", – указал депутат Госдумы.
11:13:08 20-12-2024
Этот хлопчик от армии откосил и с кухни в фартучке не вылазиит
Кого он может оценить ?
13:16:58 20-12-2024
Хорошо устроившийся подхалим
13:59:02 20-12-2024
Оба красавчики, горжусь