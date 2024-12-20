"Крепкий президент, сильный лидер". Депутат ГД с Алтая оценил прямую линию Путина

Даниил Бессарабов подчеркнул, что Россия шаг за шагом укрепляет свой суверенитет

20 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

Данил Бессарабов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Итоги года с президентом России Владимиром Путиным – это пример реальной демократии и истинной свободы слова в противовес уродливым проявлениям западных стандартов. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

"Президент Путин в очередной раз показывает всем мировым лидерам, как подобает руководителям государства общаться с жителями страны, журналистами: вежливо, тактично, вникая в самую суть вопроса, и в последующем делая конкретные шаги в решении как частных проблем, так и системных задач", – отметил парламентарий.

Бессарабов подчеркнул, что прямое общение главы государства с народом – признак сильного лидера, а сильный лидер – это сильная держава.