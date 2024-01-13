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Крупная пробка собралась на Павловском тракте в Барнауле

Ее причиной стали два ДТП

13 января 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Пробка протяженностью 2,5 км собралась на Павловском тракте в сторону центра в Барнауле днем 13 января, рассказала очевидица amic.ru.

"На Павловском в центр какая-то сумасшедшая пробка. Просто стоим и все", – написала нам горожанка.

По данным 2ГИС, затор растянулся от дома № 223 до перекрестка с проспектом Строителей — на нем произошли два ДТП.

Также пробки наблюдаются на Взлетной, Солнечной Поляне и некоторых других улицах. В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 5 баллов.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

19:44:16 13-01-2024

Почему не посыпают проезжую часть антиобледенительной смесью?!!!! Кто ответит???

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Роман

08:39:57 15-01-2024

В выходной день все едут в центр наверно на встречу с Ольгой Бузовой )))

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