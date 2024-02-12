Крупная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле
Причиной затора стало ДТП
12 февраля 2024, 10:20, ИА Амител
Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС
В Барнауле утром 12 февраля собралась большая пробка на Старом мосту.
По данным 2ГИС, затор растянулся на всей длине переправы и частично на Новосибирском тракте. Причина – ДТП в правом ряду.
"Стоим. Хорошо стоим. Как первоклашки на линейке", – комментируют водители.
В целом по городу тем временем дорожная ситуация оценивается в 4 балла из 10.
10:59:41 12-02-2024
ДоСМСкалась лимита ?
12:13:02 12-02-2024
А на мостах, по которым натовская техника идет наших убивать, нельзя ДТП устроить