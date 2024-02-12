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Крупная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле

Причиной затора стало ДТП

12 февраля 2024, 10:20, ИА Амител

Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС
Пробка на Старом мосту / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 12 февраля собралась большая пробка на Старом мосту.

По данным 2ГИС, затор растянулся на всей длине переправы и частично на Новосибирском тракте. Причина – ДТП в правом ряду.

Изображение: 2ГИС

"Стоим. Хорошо стоим. Как первоклашки на линейке", – комментируют водители.

В целом по городу тем временем дорожная ситуация оценивается в 4 балла из 10.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

10:59:41 12-02-2024

ДоСМСкалась лимита ?

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Гость

12:13:02 12-02-2024

А на мостах, по которым натовская техника идет наших убивать, нельзя ДТП устроить

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