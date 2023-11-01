Крупные пробки сковали центр Барнаула утром 1 ноября

Самые большие заторы – на проспекте Калинина и Павловском тракте

01 ноября 2023, 08:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле утром 1 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.

Также загружена улица 2-я Строительная и проспект Строителей на участке от парковки у ТРЦ Galaxy до пересечения с Красноармейским.