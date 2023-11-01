Крупные пробки сковали центр Барнаула утром 1 ноября
Самые большие заторы – на проспекте Калинина и Павловском тракте
01 ноября 2023, 08:09, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пробки в Барнауле утром 1 ноября достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Калинина, Павловском тракте, а также улицах Советской Армии, Власихинской и Кутузова.
Также загружена улица 2-я Строительная и проспект Строителей на участке от парковки у ТРЦ Galaxy до пересечения с Красноармейским.
08:51:56 01-11-2023
Не поедем на калинина и Павлик, нам и сдесь харашо