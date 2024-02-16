Крупные пробки сковали Барнаул утром 16 февраля

Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей и других улицах

16 февраля 2024, 08:02, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пробки на дорогах Барнаула утром 16 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспекте Строителей, а также на улицах Власихинской, Фурманова, Челюскинцев, Матросова и Северо-Западной.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в городе ожидается до 24 градусов мороза, преимущественно без осадков.