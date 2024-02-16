Крупные пробки сковали Барнаул утром 16 февраля
Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей и других улицах
16 февраля 2024, 08:02, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки на дорогах Барнаула утром 16 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспекте Строителей, а также на улицах Власихинской, Фурманова, Челюскинцев, Матросова и Северо-Западной.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в городе ожидается до 24 градусов мороза, преимущественно без осадков.
08:11:23 16-02-2024
Фото прикольное. узнаю. Фото "из первых уст")
08:48:19 16-02-2024
Гость (08:11:23 16-02-2024) Фото прикольное. узнаю. Фото "из первых уст")... Да-да, фотка явно не тянет на 16 февраля 2024, 08:02)))
08:30:15 16-02-2024
Каждый день пишут что беда с общественным транспортом и он не желает выходить на маршруты согласно контрактов, ну добавьте ещё полос выделенных, для этих забастовщиков. Пусть вааще всё колом встанет. Полицаев дорожных, тыловых, трудится заставьте, выгоните из кабинетов, или на фронт отправьте