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Крупные пробки сковали Барнаул утром 16 февраля

Движение затруднено на Павловском тракте, проспекте Строителей и других улицах

16 февраля 2024, 08:02, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пробки на дорогах Барнаула утром 16 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспекте Строителей, а также на улицах Власихинской, Фурманова, Челюскинцев, Матросова и Северо-Западной.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в городе ожидается до 24 градусов мороза, преимущественно без осадков.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

08:11:23 16-02-2024

Фото прикольное. узнаю. Фото "из первых уст")

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Гость

08:48:19 16-02-2024

Гость (08:11:23 16-02-2024) Фото прикольное. узнаю. Фото "из первых уст")... Да-да, фотка явно не тянет на 16 февраля 2024, 08:02)))

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Гость

08:30:15 16-02-2024

Каждый день пишут что беда с общественным транспортом и он не желает выходить на маршруты согласно контрактов, ну добавьте ещё полос выделенных, для этих забастовщиков. Пусть вааще всё колом встанет. Полицаев дорожных, тыловых, трудится заставьте, выгоните из кабинетов, или на фронт отправьте

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