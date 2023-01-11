Актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов скончался в Одессе

Он умер ещё 6 января, однако информация об этом появилась только 11-го числа

11 января 2023, 09:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 65-м году жизни скончался советский и украинский актёр кино и телевидения Михаил Дроботов. В России он известен по роли в сериале «Ликвидация».

«Наш дорогой друг и любимый партнёр Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала в социальных сетях актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Актёр скончался ещё 6 января, однако сообщения о его смерти стали распространяться только сейчас. По информации СМИ, Дроботов умер в Одессе.

Подробности и обстоятельства смерти не уточняются.