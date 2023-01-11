Актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов скончался в Одессе
Он умер ещё 6 января, однако информация об этом появилась только 11-го числа
11 января 2023, 09:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На 65-м году жизни скончался советский и украинский актёр кино и телевидения Михаил Дроботов. В России он известен по роли в сериале «Ликвидация».
«Наш дорогой друг и любимый партнёр Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала в социальных сетях актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.
Актёр скончался ещё 6 января, однако сообщения о его смерти стали распространяться только сейчас. По информации СМИ, Дроботов умер в Одессе.
Подробности и обстоятельства смерти не уточняются.
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