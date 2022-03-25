«Чиж & Co» выступят в VIP-зоне на первом сибирском рок-фестивале «Ветер Сибири»

«Чиж & Co» станут участниками субботнего закрытого мероприятия для посетителей VIP-Lounge на первом сибирском рок-фестивале «Ветер Сибири». Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

«Поистине легенда русского рока! Трудно найти людей, не знакомых с их творчеством», — отметили организаторы.

Сама VIP-lounge представляет собой отдельное помещение, в которой гости смогут заказать алкогольные напитки и еду, а также увидеть закрытое вечернее мероприятие. Для пропуска туда необходимо приобрести VIP-билет, стоимость которого, согласно информации на сайте рок-фестиваля, составляет 15 тысяч рублей. Его покупатели также получат лучше места на трибуне во время вечерних концертов, бесплатный вход на закрытое вечернее мероприятие, а также место под палатку в «элитном» палаточном городке.

Напомним, что фестиваль пройдёт с 12 по 14 августа на площадке бийского аэропорта. На данный момент известно об участии более двух десятков групп, объявлены два из трёх хедлайнеров фестиваля — группа «Звери» и «Сплин». В ближайшие дни организаторы должны объявить третьего хедлайнера, имя которого пока держится в тайне.