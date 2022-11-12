Появилось видео, как Сергей Лазарев не удержал танцовщицу во время концерта в Барнауле
Певец выступил в краевой столице 11 ноября
12 ноября 2022, 20:30, Никита Черников
11 ноября в ДК Моторостроителей Барнаула выступил певец Сергей Лазарев. Во время исполнения одной из песен артист оказался в непростой ситуации, не удержав на руках танцовщицу.
Впрочем, Сергей ни на секунду не растерялся и мигом выкрутился из ситуации: «Ты поела, что ли?» — в шутку спросил исполнитель у поднявшейся на ноги девушки.
Видео взято у t.me/go_barnaul_telegram
Комментарии
Новости партнеров