Появилось видео, как Сергей Лазарев не удержал танцовщицу во время концерта в Барнауле

11 ноября в ДК Моторостроителей Барнаула выступил певец Сергей Лазарев. Во время исполнения одной из песен артист оказался в непростой ситуации, не удержав на руках танцовщицу.

Впрочем, Сергей ни на секунду не растерялся и мигом выкрутился из ситуации: «Ты поела, что ли?» — в шутку спросил исполнитель у поднявшейся на ноги девушки.

Видео взято у t.me/go_barnaul_telegram