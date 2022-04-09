Сибирские кинотеатры заработали на показе «Брата» миллионы рублей

Кинотеатры в Новосибирске, Омске и Красноярске смогли заработать на повторном прокате фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «@сибирьмедиа».

По данным ЕАИС, в Новосибирске кинотеатры заработали более 2 млн рублей. За три недели проката фильм посмотрели более семи тысяч новосибирцев. Владелец кинотеатра «Вавилон» заявил, что в современных условиях это считается хорошим показателем.

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В Омске фильм посмотрели 4,4 тысячи горожан, которые принесли кассу в размеру около миллиона рублей. В красноярских кинотеатрах на прокате фильма побывали две с половиной тысячи человек. Доход красноярских кино-бизнесменов составил около 600 тысяч рублей.

Повторный прокат российских фильмов и мультфильмов начался после того, как с российского рынка ушли или приостановили свою бизнес-активность крупнейшие западные киностудии. Так компании отреагировали на проведение Россией специальной военной операции на территории Украины. Среди компаний, отказавшихся от проката фильмов в России, находятся Disney, Warner Bros., Sony Pictures и другие.