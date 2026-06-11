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Леонид Слуцкий предложил создать на "Госуслугах" систему оценки больниц

Россияне смогут оценивать доступность записи, время ожидания, отношение персонала и качество помощи

11 июня 2026, 17:13, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запустить на портале "Госуслуги" систему оценки качества медицинской помощи — ее будут формировать сами пациенты. Об этом сообщает ТАСС.

Политик направил соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По замыслу Слуцкого, новая система позволит усилить влияние мнения пациентов на работу системы здравоохранения, которое сейчас, как отметил лидер ЛДПР, недостаточно значительно.

В рамках предлагаемого механизма пациенты смогут оценивать несколько ключевых параметров: доступность записи на прием, время ожидания, отношение медперсонала, качество оказанной помощи и другие значимые показатели.

Леонид Слуцкий предложил не только ежеквартально публиковать результаты оценок в открытом доступе, но и использовать их в практических целях.

В частности, по его словам, данные должны учитываться при определении эффективности работы регионального Минздрава, напрямую влиять на уровень заработной платы руководства медицинских организаций, а также приниматься во внимание при начислении премий руководителям больниц и поликлиник.

Вопросы развития здравоохранения планируется детально обсудить на всероссийском форуме пациентов, который ЛДПР организует 19 июня.

Слуцкий подчеркнул, что в ходе мероприятия вместе с пациентами, врачами, экспертами и представителями общественных организаций будут проработаны конкретные механизмы повышения качества медицинской помощи. Итогом форума должно стать формирование предложений для последующих законодательных инициатив.

медицина Госуслуги
       

Комментарии 6

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Гость

18:54:58 11-06-2026

Когда коту делать нечего

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Гость

21:03:02 11-06-2026

Отрицательные будут отзывы. Ведь нарушения больше волнуют леюдей чем улучшения. Он это хочет услышать. Это Вам не ресторан и ни пивняк где люди делятся где хорошо и вкусно. Они с болью обращаются по месту жительства и выбора у людей фактически нет. 99% будет один негатив.

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Musik

08:19:11 12-06-2026

Как отели - наша будет * по 10балльной шкале.

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dok_СФ

09:58:53 12-06-2026

Обратная связь - хорошо, почему не сделать для люБых организаций? Сортировкой может заниматься ИИ, чтобы просто так не писали, каждая жалоба 10 (1000) рублей..

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Гость

14:23:02 12-06-2026

Чтобы оценить работу больницы, достаточно попытаться записаться к врачу на прием через госуслуги. И к узкому специалисту по месту прописки. Ничего не надо городить, проблем в здравоохранении выше крыши. Их не видит только слепой.

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Гость

14:23:47 12-06-2026

"В рамках предлагаемого механизма пациенты смогут оценивать несколько ключевых параметров"------------ Десять лет не посещаю этих так называемых врачей, слава Богу, что Он избавил меня от этих оценок.

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