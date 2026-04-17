ИИ в медицине ошибается в 80% случаев. Почему роботы не могут заменить врачей
Чат-боты ошибаются в медицинской практике
17 апреля 2026, 10:15, ИА Амител
В последнее время в медицинской практике активно внедряется искусственный интеллект, который помогает в обработке данных, ставит первичные диагнозы и проводит диагностику. Однако, как показывают исследования, использование ИИ в медицине, особенно через чат-боты, пока не приносит надежных результатов. Чат-боты с искусственным интеллектом ошибаются в 80% случаев при постановке первичных диагнозов, что ставит под сомнение их надежность в сфере здравоохранения, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Почему чат-боты пока не справляются с задачей?
По данным Financial Times, исследование показало, что передовые ИИ-модели, такие как ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek, ошибаются более чем в 80% случаев, когда диагноз ставится на основе ограниченной информации. Даже когда данные становятся более полными, ошибки сохраняются на уровне 40%. Евгений Кураков, эксперт в сфере ИТ-решений для медицины, отметил, что основная проблема заключается не в низком уровне искусственного интеллекта, а в его неспособности правильно собирать анамнез и проводить грамотный диагностический допрос.
«Проблема не в том, что ИИ глупый, а в том, что чат-боты плохо умеют вести диагностический допрос. Они все гуманистические, некоторые будут задавать уточняющие вопросы, другие скажут, что если у тебя болит что-то, обратись к врачу. Но при правильном подходе, с данными анализов и подробным опросом, точность таких моделей возрастает до 90%», — уверен Евгений Кураков.
Помощники, а не заместители
В России ИИ в медицине в основном используется как помощник врачей. Специализированные модели, настроенные на медицинскую информацию, способны не только быстрее обрабатывать данные, но и помогать в принятии более объективных решений. Однако для этого используются модели, настроенные на официальные базы данных, а не на общедоступные чат-боты.
«Корректность выдачи результатов зависит от базы данных, на которой работает ИИ. Если это официальная медицинская база, то результаты будут точными. Такие системы помогают врачам в скорости и объективности принятия решений, но они не должны заменять медицинский диагноз», — рассказал гендиректор клиники "К+31 Запад", кандидат медицинских наук Владимир Елишев.
Как ИИ помогает в диагностике?
Для понимания работы ИИ в медицине был проведен небольшой эксперимент. Используя ChatGPT и другие чат-боты, были заданы вопросы о симптомах. Например, на запрос "болит голова, слабость, заложен нос" большинство моделей ответили, что это может быть простуда, грипп или COVID-19, но добавили, что не могут ставить диагноз. Когда запрос был усложнен — "покалывания в районе сердца, темнеет в глазах", — ИИ-модели предположили различные диагнозы, такие как ортостатическая гипотония или вегетососудистая дистония, но снова подчеркнули, что такие диагнозы не могут быть поставлены без участия врача.
«Не стоит доверять ИИ-системам для постановки медицинских диагнозов. Они должны быть использованы только специалистами в рамках систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), а не обычными пользователями», — объяснил эксперт по ИТ-решениям в медицине Роман Душкин.
Итоги исследования показывают, что ИИ-модели, хоть и продвинулись в обработке медицинских данных, пока далеки от того, чтобы быть использованными для точной постановки диагноза. Даже с большими и более точными данными ошибки остаются на уровне 40%, и пока эти модели могут только помогать врачам в их работе, но не заменять их. Главное — всегда обращаться к специалисту.
10:19:55 17-04-2026
Нужно ввести уголовную ответственность для ИИ, чтобы поменьше ошибались.
10:27:07 17-04-2026
Отличная новость! Получается, чтобы поставить верный диагноз с вероятностью 80%, надо просто спросить ИИ и написать прямо противоположное...
10:42:13 17-04-2026
боты это говорильники
настоящий робот спец будет в виде кабины куда заезжает лежащий человек и его обмеряют, сканируют, энцифолографируют, ренгенируют, меряют давление, пульс, берут анализ крови итд итп и только потом по выезде из кабины чего то уточняют в пяти шести словах. Вот тогда это будет точнее терапевта. Много точнее. Но в такие разработки вкладывать деньги надо
10:43:28 17-04-2026
ИИ в публичных чатботах работают на открытой информации в интернете. А эта открытая информация как раз процентов на 80 неверна (спасибо всяким "инфоцыганам" и "ыкспердам"). Попытка уточнить что-то у ИИ по теме, в которой и так более-менее шаришь, приводит к полному разочарованию.
Специализированные ИИ, обученные на достоверной информации, дают довольно точные ответы. Но вот цена добычи и проверки такой информации очень велика. Думаю, что если из разных ИИ, обученных на верной информации, сделают вроде консилиума, который и будет давать ответ, то тогда можно будет говорить об универсальном ИИ.
А пока - без страха только котиков генерируем.
10:46:33 17-04-2026
Хах. У Алисы наверно спрашивали) А врач в скольки процентах случаев ошибается? Такой статистики увы нет и не будет
15:28:24 10-05-2026
Гость (10:46:33 17-04-2026) Хах. У Алисы наверно спрашивали) А врач в скольки процентах ... Проходил неврологов 4 специалиста с разных клиник поставили разные диагнозы , 5 честно сказал что не знает какой диагноз ставить.
Какой процент ошибки врачей?
11:01:33 17-04-2026
Ага , а медики, конечно, не ошибаются ...
11:24:16 17-04-2026
Гость (11:01:33 17-04-2026) Ага , а медики, конечно, не ошибаются ...... Статистика врачебных ошибок тоже впечатляет, только при ее публичном обсуждении подымается вой с обеих сторон. Медики при этом теряют разум как и их оппоненты. Бесполезно это
21:38:36 17-04-2026
Гость (11:24:16 17-04-2026) Статистика врачебных ошибок тоже впечатляет, только при ее п... подЫмается....откуды вас пОдняли, эксперд очередной
11:09:19 17-04-2026
Алиса вообще хрень несет. От прямых ответов уходит, виляет
11:18:19 17-04-2026
Если чиновников, особенно судей заменит ИИ, то многие будут рады.
11:23:07 17-04-2026
Гость (11:18:19 17-04-2026) Если чиновников, особенно судей заменит ИИ, то многие будут ... Особенно разработчики програмного обеспечения. Може даже появятся мобильные приложения для перечисления, чтобы получать правильные судебные решения
12:27:53 17-04-2026
ИИ поручить бумаги заполнять, приём будет более эффективный и полезный..
13:25:54 17-04-2026
так как в крае нет врачей узких направлений, то терапевты на приёме сами консультируются с ИИ по узким диагнозам. Так что терапевты у нас не от хорошей жизни сами на поводке у ИИ.
13:41:48 17-04-2026
Кто не верит ИИ - пусть идет к районному терапевту
14:47:35 17-04-2026
Гость (13:41:48 17-04-2026) Кто не верит ИИ - пусть идет к районному терапевту... Само собой - ИИ больничный не выпишет.
14:44:27 17-04-2026
[..основная проблема заключается не в низком уровне искусственного интеллекта, а в его неспособности правильно собирать анамнез и проводить грамотный диагностический допрос..]
Только вам по секрету - многие врачи тоже не умеют этого делать!!! Та-дам!!!