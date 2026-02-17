Телеконсультации и больничные. В Алтайском крае внедряют запись к врачу через Max

Часть медицинских услуг уже доступна жителям региона, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов

17 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Запись к врачу в Max / Фото: amic.ru

В Алтайском крае, как и во многих российских субъектах, появилась возможность записи к врачу через национальный мессенджер Max. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Жителям уже доступно несколько важных функций, включая закрытие больничного.

Помощь без похода в поликлинику

По словам Попова, практику записи в поликлинику через Max сейчас распространяют по всей стране. Такая возможность у регионов появилась благодаря совместной работе федерального Минздрава и команды национального мессенджера. Алтайский край тоже вошел в число регионов, где появился ряд цифровых медицинских услуг.

«Среди них запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, закрытие больничного. Пациенты получают возможность записываться на прием к врачам, а также получать телемедицинские консультации не выходя из дома», — рассказал министр.Он также добавил, что раньше такое было невозможно: для обеспечения безопасности нужен был именно отечественный мессенджер.

«Сервисы мессенджера Max обеспечивают высокий уровень защиты персональных данных пациентов. Все коммуникации проходят через зашифрованные каналы, что гарантирует конфиденциальность и безопасность информации», — пояснил Дмитрий Попов.

Лишь начало

Министр подчеркнул, что пока Алтайский край находится в начале пути. Во-первых, работа совершенствуется. К примеру, закрыть больничный удаленно сейчас можно лишь в двух случаях.

«Да, в настоящее время в крае можно закрыть больничный, но только по двум поводам — это больничный лист по уходу за больным членом семьи и при карантине», — пояснил глава регионального Минздрава. Во-вторых, пациенты только начинают привыкать к новым возможностям.

«Но уверен, что, оценив новые возможности, они очень быстро поймут, что запись на прием к врачу через Max значительно экономит время и силы. А телемедицинские консультации открывают новые горизонты для пациентов, позволяя им получать медицинскую помощь, находясь территориально в любом месте. Это способствует повышению доступности медицинских услуг и улучшению качества обслуживания», — заключил Попов.Записаться к врачу через Max можно через специального бота внутри приложения.

Кстати, в конце 2025 года Дмитрий Попов анонсировал скорое появление в регионе новой цифровой системы, которая также даст людям возможность получить ряд услуг без посещения поликлиники. Как пояснили amic.ru в региональном Минздраве, это будет совершенно новое отдельное приложение, где у жителей будут личные кабинеты.