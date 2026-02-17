Телеконсультации и больничные. В Алтайском крае внедряют запись к врачу через Max
Часть медицинских услуг уже доступна жителям региона, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов
17 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
В Алтайском крае, как и во многих российских субъектах, появилась возможность записи к врачу через национальный мессенджер Max. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Жителям уже доступно несколько важных функций, включая закрытие больничного.
Помощь без похода в поликлинику
По словам Попова, практику записи в поликлинику через Max сейчас распространяют по всей стране. Такая возможность у регионов появилась благодаря совместной работе федерального Минздрава и команды национального мессенджера. Алтайский край тоже вошел в число регионов, где появился ряд цифровых медицинских услуг.
«Среди них запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, закрытие больничного. Пациенты получают возможность записываться на прием к врачам, а также получать телемедицинские консультации не выходя из дома», — рассказал министр.Он также добавил, что раньше такое было невозможно: для обеспечения безопасности нужен был именно отечественный мессенджер.
«Сервисы мессенджера Max обеспечивают высокий уровень защиты персональных данных пациентов. Все коммуникации проходят через зашифрованные каналы, что гарантирует конфиденциальность и безопасность информации», — пояснил Дмитрий Попов.
Лишь начало
Министр подчеркнул, что пока Алтайский край находится в начале пути. Во-первых, работа совершенствуется. К примеру, закрыть больничный удаленно сейчас можно лишь в двух случаях.
«Да, в настоящее время в крае можно закрыть больничный, но только по двум поводам — это больничный лист по уходу за больным членом семьи и при карантине», — пояснил глава регионального Минздрава. Во-вторых, пациенты только начинают привыкать к новым возможностям.
«Но уверен, что, оценив новые возможности, они очень быстро поймут, что запись на прием к врачу через Max значительно экономит время и силы. А телемедицинские консультации открывают новые горизонты для пациентов, позволяя им получать медицинскую помощь, находясь территориально в любом месте. Это способствует повышению доступности медицинских услуг и улучшению качества обслуживания», — заключил Попов.Записаться к врачу через Max можно через специального бота внутри приложения.
Кстати, в конце 2025 года Дмитрий Попов анонсировал скорое появление в регионе новой цифровой системы, которая также даст людям возможность получить ряд услуг без посещения поликлиники. Как пояснили amic.ru в региональном Минздраве, это будет совершенно новое отдельное приложение, где у жителей будут личные кабинеты.
07:20:45 17-02-2026
Откуда Попов разбирается в шифровании данных?
07:31:28 17-02-2026
И фраза врача «ok google», уже не выглядит чем то диким
07:59:31 17-02-2026
У мах есть сертификат ФСБ на шифрование?
08:10:01 17-02-2026
Говорят через Макс можно записаться даже при отсутствии талонов. Даже к эндокринологу
08:19:13 17-02-2026
Гость (08:10:01 17-02-2026) Говорят через Макс можно записаться даже при отсутствии тало...
У нас так везде походу - сначала госуслуги продвигали - и запись, и документооборот... Сейчас повестка изменилась - и всё продвигают в ХАМе... Но вот только при нынешней ситуации в области здравоОХранении реальность, полагаю, будет кардинально отличаться от бравых речей первых лиц... но реальных отзывов мы не получим - вычистят во благо продвижения нашего скрепного национального суверенного...
09:30:00 17-02-2026
Гость (08:10:01 17-02-2026) Говорят через Макс можно записаться даже при отсутствии тало... Не получилось с утра записаться. Только ФИО написал и всё, извините...........
08:12:28 17-02-2026
Врочи в историях болезни тоже с шифрованием пишут. И ниче.
08:14:27 17-02-2026
До чего наука дошла. Скоро наверное пациент под телеметрическим присмотром хирурга и его подсказками сам себе будет делать операцию- не выходя из дома.
08:23:23 17-02-2026
Клоун. Хлеще Петросяна. Но руководит целым министерством.
09:16:42 17-02-2026
Гость (08:23:23 17-02-2026) Клоун. Хлеще Петросяна. Но руководит целым министерством. ... Причем на протяжении 8 лет...
09:11:39 17-02-2026
Самый плохой министр в Администрации Томенко, значит деградация нашего "здраво-охранения" будет продолжаться. Жирный минус Томенко за такой выбор.
11:14:27 17-02-2026
Совет (09:11:39 17-02-2026) Самый плохой министр в Администрации Томенко, значит деграда... Министерств Здравоохранения ( Министр в том числе) заложник ситуации. Это единственное министерство в правительстве которое работает на ту сумму денег которую выделил ФОМС, но объем помощи снижать нельзя. А денег из года в год все меньше и меньше. Все потому что местный ТФОМС не может ( или не хочет) доказать в Москве, что краю нужны дополнительные деньги. Стоимость приема врача за 5 лет подорожала на 4 !!! рубля. За это время МРОТ вырос в 2 раза, продукты питания для больных и химреактивы для анализов в несколько раз. Есть медикаменты которые подорожали в 10 раз ( да, да на 1000%) А бюджет ТФОМС не вырос - говорят из края люди уезжают и увозят деньги на лечение. Так что ни страховые компании ни ТФОМС не заинтересованы в деньгах. Им хватает штрафом и снятий с оплаты мед помощи по надуманным предлогам. А еще есть хороший инструмент - снятие денег с поликлиник за нецелевку. Отсюда и все квази-мероприятия. Лечение через месенджеры, стойки с операторами " мне только спросить", телемедицинские консультации врач-пациент и так далее. Так что нам/вам с Поповым еще повезло.
13:05:13 17-02-2026
Гость (11:14:27 17-02-2026) Министерств Здравоохранения ( Министр в том числе) заложник ... Да что вы говорите, серьезно? Какие несчастные больницы, не за деньги а за идею работают. У поликлиники нет врачей чтобы принять больных и талонов никогда нет, но при этом врачей более чем хватает на проведение поголовной диспансеризации всех и вся потому как диспансеризация оплачивается гораздо выше чем просто приём. Как такое возможно в реальности, а не на бумаге? То что пишет врач в карту, что было на самом деле и что отправили на оплату - совсем не одно и то же, но оплачивается именно по "бумаге", очковтирательство запредельное. Все с этого схематоза что-то имеют, и если всерьез разбираться, то столько всего можно поднять. Но это по понятным причинам никому не нужно кроме пациентов и (возможно) некоторых рядовых врачей. Сама эта система "медицинских услуг", которую мы кстати "передрали" с проклинаемого ныне Запада, и в которой во главу угла ставятся деньги, а не здоровье пациента, глубоко порочна, всё остальное - следствие этого.
09:18:57 17-02-2026
"Записаться к врачу через Max можно через специального бота внутри приложения." сам-то Попов пробовал??? Ответ от МАХа - "Ничего не нашли" !!!
09:28:06 17-02-2026
Госуслуги так же навязали, только потом это вдруг перестало все работать, уже проходили, такими пирожками больше не заманишь.
12:16:46 17-02-2026
Чтобы выше не говорили, удалось записаться с первой попытки.