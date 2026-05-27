Законные льготы строго регламентированы (олимпиады, социальные категории), и никакие "особые условия" за деньги не предусмотрены

27 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Абитуриент / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Абитуриентов и их родителей в России стали обманывать мошенники, утверждая, что могут помочь с поступлением в вуз через протекцию. Для этого, по словам аферистов, необходимо внести плату за "закрепление места" в учебном заведении, предупредил главред аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT.

«Мошенники используют различные уловки, чтобы убедить своих жертв. Им могут говорить о наличии резервных мест, внутренних квот, дополнительных льгот, "закрытых списков", возможностей поступить по целевому набору или за счет отказавшихся кандидатов», — добавил он.

После того как жертва поверит обманщикам, ее просят срочно внести деньги под предлогом "закрепления места" или оплатить организационный взнос. Иногда аферисты также требуют прислать документы для подтверждения регистрации или перейти по ссылке. Все эти действия являются мошенническими схемами, подчеркнул эксперт.

«Поступление в вуз происходит строго в соответствии с правилами, на основе результатов ЕГЭ и вступительных испытаний. Кроме того, учитываются победы в олимпиадах, а также существуют целевые наборы, которые проводятся в рамках законодательства», — заключил Зыков.

Ранее amic.ru писал, что в России установили "день тишины" при зачислении в вузы.