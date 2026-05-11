В России установили "день тишины" при зачислении в вузы

Нововведение сделает ситуацию "существенно более предсказуемой", считают в Минобрнауки

11 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

Минобрнауки объявило о введении "дня тишины" при приеме в российские вузы: в этот день абитуриенты не смогут ничего изменить в своих заявлениях и согласиях на зачисление, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Омельчук.

Как пояснил замминистра, нововведение позволит поступающим спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме. «Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — сказал он.

Среди других нововведений приемной кампании 2026–2027 учебного года — единый цифровой канал подачи документов через портал "Госуслуги". По словам замминистра, это сделает процесс поступления единообразным для всех студентов и позволит избежать многих ошибок.

Также изменились правила для выпускников колледжей: они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что продолжают обучение по профилю. Соответствие профилей устанавливает сам университет.

Иностранные абитуриенты, в свою очередь, смогут подавать заявления с помощью мобильного приложения RuiD и поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ.

Кроме того, теперь вузы смогут перераспределять места между квотами — например, если в одной из квот остались свободные места, их можно направить на другие квоты или в общий конкурс.