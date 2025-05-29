Лукашенко указал на исторический максимум падежа скота в Белоруссии

По его словам, ситуация доходит до ужаса, и подобные действия недопустимы

29 мая 2025, 21:37, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Уровень гибели скота в Белоруссии достиг рекордно высоких значений, и за происходящее необходимо нести уголовную ответственность. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, глава комитета госконтроля и генеральный прокурор должны изучить ситуацию и доложить, сколько человек привлекли к ответственности за произошедшее. Лукашенко напомнил, что он является человеком с сеьскохозяйственным опытом, из-за чего он не может понять, как можно было допустить гибель молодняка в таких масштабах.

Лукашенко особенно возмущает тот факт, что районные ветеринары, вместо того чтобы заниматься лечением и профилактикой заболеваний, обсуждают с коллегами на местах, как скрыть реальные масштабы падежа. Он подчеркнул, что подобные ситуации в Белоруссии недопустимы.