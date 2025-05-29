Лукашенко указал на исторический максимум падежа скота в Белоруссии
По его словам, ситуация доходит до ужаса, и подобные действия недопустимы
29 мая 2025, 21:37, ИА Амител
Уровень гибели скота в Белоруссии достиг рекордно высоких значений, и за происходящее необходимо нести уголовную ответственность. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, глава комитета госконтроля и генеральный прокурор должны изучить ситуацию и доложить, сколько человек привлекли к ответственности за произошедшее. Лукашенко напомнил, что он является человеком с сеьскохозяйственным опытом, из-за чего он не может понять, как можно было допустить гибель молодняка в таких масштабах.
Лукашенко особенно возмущает тот факт, что районные ветеринары, вместо того чтобы заниматься лечением и профилактикой заболеваний, обсуждают с коллегами на местах, как скрыть реальные масштабы падежа. Он подчеркнул, что подобные ситуации в Белоруссии недопустимы.
01:09:06 30-05-2025
диверсия, травят их там, стопудово. ФСБ нужно подключать
09:58:32 30-05-2025
Гость (01:09:06 30-05-2025) диверсия, травят их там, стопудово. ФСБ нужно подключать... у них - КГБ.
02:45:01 30-05-2025
Похоже что ситуация несколько иная: работать в колхозах за копейки никто не хочет, соответственно если человек решит уволиться то на него заведётся уголовное дело, дадут несколько лет условно и он будет дальше работать в колхозе.
11:35:03 30-05-2025
Александр (02:45:01 30-05-2025) Похоже что ситуация несколько иная: работать в колхозах за к... с чего вы взяли , что в колхозе в РБ копейки платят? что за придумка насчет наказания за увольнение, очередные мифы? А вот, то что в США рассекретили документы, где писалось про агентов, которые скот травили в ГДР и так же об отравлении сахара на Кубе, который предназначался для отправки в СССР. Так что я что то перестал верить в то, что Запад не вредил социалистическим странам, очень даже вредил получается, сами же и признались в этом.
12:03:07 30-05-2025
Александр (02:45:01 30-05-2025) Похоже что ситуация несколько иная: работать в колхозах за к...
бредите?