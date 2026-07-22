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Львица-лежебока нежится под дуновением ветерка в барнаульском зоопарке. Видео

Хищница ловит умиротворенное мгновение лета

22 июля 2026, 10:15, ИА Амител

Львица Ая из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк
Львица Ая из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке запечатлели, как львица Ая наслаждается редкой летней прохладой. 

Скорее всего, она недавно проснулась, а теперь не хочет вставать, чтобы не прерывать ленивый отдых. Пока она умиротворенно осматривает вольер, зоосад пробуждается вслед за ней. 

«Уровень летней активности — "Ая". Друзья, если вы узнали себя — срочно принимайте меры по исправлению ситуации. Лето короткое», — призвали в соцсетях зоопарка.

Барнаул Барнаульский зоопарк животные
       

Комментарии 8

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Мусик

12:54:45 22-07-2026

я так на диване лежу когда с бодуна.

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Гость

13:18:17 22-07-2026

А в глазах печаль.

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Мусик

13:23:59 22-07-2026

Гость (13:18:17 22-07-2026) А в глазах печаль.... с бодуна так всегда

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Гость

14:00:19 22-07-2026

Гость (13:18:17 22-07-2026) А в глазах печаль.... Жалко их... И их детенышей, которые никогда не побегают по лесу на воле...

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Элен без ребят

10:53:56 23-07-2026

Гость (14:00:19 22-07-2026) Жалко их... И их детенышей, которые никогда не побегают по л... голодные и каждую минуту готовые стать чей- то жратвой. да, точно жалко

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Гость

14:09:40 22-07-2026

Интересно, а как зоопарковые звери относятся к дождику. Прячутся? Или наоборот?

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Элен без ребят

10:54:43 23-07-2026

Гость (14:09:40 22-07-2026) Интересно, а как зоопарковые звери относятся к дождику. Пряч... тоже интересно, особенно, в такое пекло

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Элен без ребят

10:56:18 23-07-2026

Аюшка такая красавица и отличная мамочка❤️

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