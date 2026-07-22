Львица-лежебока нежится под дуновением ветерка в барнаульском зоопарке. Видео
Хищница ловит умиротворенное мгновение лета
22 июля 2026, 10:15, ИА Амител
Львица Ая из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк
В барнаульском зоопарке запечатлели, как львица Ая наслаждается редкой летней прохладой.
Скорее всего, она недавно проснулась, а теперь не хочет вставать, чтобы не прерывать ленивый отдых. Пока она умиротворенно осматривает вольер, зоосад пробуждается вслед за ней.
«Уровень летней активности — "Ая". Друзья, если вы узнали себя — срочно принимайте меры по исправлению ситуации. Лето короткое», — призвали в соцсетях зоопарка.
12:54:45 22-07-2026
я так на диване лежу когда с бодуна.
13:18:17 22-07-2026
А в глазах печаль.
13:23:59 22-07-2026
Гость (13:18:17 22-07-2026) А в глазах печаль.... с бодуна так всегда
14:00:19 22-07-2026
Гость (13:18:17 22-07-2026) А в глазах печаль.... Жалко их... И их детенышей, которые никогда не побегают по лесу на воле...
10:53:56 23-07-2026
Гость (14:00:19 22-07-2026) Жалко их... И их детенышей, которые никогда не побегают по л... голодные и каждую минуту готовые стать чей- то жратвой. да, точно жалко
14:09:40 22-07-2026
Интересно, а как зоопарковые звери относятся к дождику. Прячутся? Или наоборот?
10:54:43 23-07-2026
Гость (14:09:40 22-07-2026) Интересно, а как зоопарковые звери относятся к дождику. Пряч... тоже интересно, особенно, в такое пекло
10:56:18 23-07-2026
Аюшка такая красавица и отличная мамочка❤️