Львица-лежебока нежится под дуновением ветерка в барнаульском зоопарке. Видео

Хищница ловит умиротворенное мгновение лета

22 июля 2026, 10:15, ИА Амител

Львица Ая из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке запечатлели, как львица Ая наслаждается редкой летней прохладой.

Скорее всего, она недавно проснулась, а теперь не хочет вставать, чтобы не прерывать ленивый отдых. Пока она умиротворенно осматривает вольер, зоосад пробуждается вслед за ней.