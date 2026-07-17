Малышам из барнаульского зоопарка провели открытый ветосмотр. Фото
Все детеныши полностью здоровы
17 июля 2026, 08:45, ИА Амител
В барнаульском зоопарке состоялся плановый ветеринарный осмотр юных обитателей, прошедший в открытом формате.
Перед посетителями зверят взвешивали, стригли им когти, а некоторых малышей даже разрешили погладить. Барнаульцев особенно умилила морская свинка карамельного окраса: они тянулись к ней, чтобы погладить мягкую шерстку.
«В этот раз гости не только узнали, как делают уколы крупным и опасным зверям, но и увидели процесс своими глазами», — написали в соцсетях зоосада.
Интересно было наблюдать за детенышем белого тигра. Он еще не обрел больших клыков и не достиг внушительного роста своих родителей. На посетителей тигренок смотрел голубыми, полными любопытства глазами.
Следующие открытые ветосмотры пройдут 18 и 19 июля в 20:00.
16:26:00 17-07-2026
прививки, кастрация поросят и пр, а как же. сколько стоит прививка тигренку, 4ка Чешская? около 7000 р или выше?