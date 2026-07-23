Любовную ссору между романтичными зебрами запечатлели в барнаульском зоопарке. Фото

Сотрудники уверяют, что такое поведение естественно

23 июля 2026, 08:45, ИА Амител

Зебры Василий и Зузу в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке показали ссору влюбленной пары зебр — Василия и Зузу.

Вспыльчивая самка лягнула своего спутника, после чего они разошлись в разные стороны, чтобы каждый побыл наедине с собой. Но, как отметили сотрудники, такое поведение в дикой природе — абсолютно нормально:

«В дикой природе такие мини-конфликты и последующие примирения — обычное дело. Они помогают поддерживать стабильную структуру табуна и выстраивать отношения внутри группы».

Отношения зебр — это череда подходов и отступлений. Когда самец проявляет инициативу, самки нередко устанавливают границы, после чего он отступает. Киперы всегда внимательно следят за такими ситуациями, подчеркнули в зоосаде.

Резкие и затяжные конфликты могут указывать на стресс или тесноту в вольере. Поэтому пространство в экспозициях для зебр продумывают так, чтобы у них была возможность разойтись, побыть отдельно и спокойно вернуться к общению, отметили сотрудники в соцсетях.