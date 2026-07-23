Любовную ссору между романтичными зебрами запечатлели в барнаульском зоопарке. Фото
Сотрудники уверяют, что такое поведение естественно
23 июля 2026, 08:45, ИА Амител
В барнаульском зоопарке показали ссору влюбленной пары зебр — Василия и Зузу.
Вспыльчивая самка лягнула своего спутника, после чего они разошлись в разные стороны, чтобы каждый побыл наедине с собой. Но, как отметили сотрудники, такое поведение в дикой природе — абсолютно нормально:
«В дикой природе такие мини-конфликты и последующие примирения — обычное дело. Они помогают поддерживать стабильную структуру табуна и выстраивать отношения внутри группы».
Отношения зебр — это череда подходов и отступлений. Когда самец проявляет инициативу, самки нередко устанавливают границы, после чего он отступает. Киперы всегда внимательно следят за такими ситуациями, подчеркнули в зоосаде.
Резкие и затяжные конфликты могут указывать на стресс или тесноту в вольере. Поэтому пространство в экспозициях для зебр продумывают так, чтобы у них была возможность разойтись, побыть отдельно и спокойно вернуться к общению, отметили сотрудники в соцсетях.
10:24:21 23-07-2026
Зебра-Кабе́ль!
Стал на прокатных пони заглядываться!?...
10:52:10 23-07-2026
ждём маленьких Василичей ❤️
12:36:28 23-07-2026
Элен без ребят (10:52:10 23-07-2026) ждём маленьких Василичей ❤️... Самим рожать надо, а не от василича и его поней чего то ждать😂
11:01:51 23-07-2026
Гость (10:24:21 23-07-2026) Зебра-Кабе́ль! Стал на прокатных пони заглядываться!?...... А причем тут электричество? Или все таки кОбель?