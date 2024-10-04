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Людей эвакуировали из бани в Барнауле из-за горящего масла

Площадь пожара составила не больше половины квадратного метра

04 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Место, где горело масло / Фото: t.me/mchs_altkray
Место, где горело масло / Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар произошел в банном комплексе в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание случилось в здании на улице Анатолия. Спасатели прибыли на место и эвакуировали 12 человек. Еще восемь посетителей покинули помещение самостоятельно.

Оказалось, что горело масло в сковороде на кухне. Пожар ликвидировали. Его площадь составила не больше половины "квадрата".

На месте работали 17 сотрудников МЧС.

Барнаул Пожары

Комментарии 9

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Из серии

11:45:41 04-10-2024

"Голые бабы по небу летят. В баню попал реактивный снаряд "

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Гость

12:00:57 04-10-2024

Восемь человек вышли сами, а 17 спасателей вытаскивали из бани еще 12. На кухне подгорело на сковородке в полквадрата. Картина маслом.

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Коля

12:08:12 04-10-2024

Масло горит в аду-грешников поджаривают

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Элен без ребят

12:17:19 04-10-2024

новость из серии "попал под лошадь"
пс. а это точно кухня на фото?

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Musik

12:37:19 04-10-2024

Хорошая баня.

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Гость

12:38:27 04-10-2024

На фото это что? Интерьер на кухне? Ужас!! Вот это антиреклама!!!

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Гость

12:40:26 04-10-2024

Кухня в бане? А это точно баня, а не ресторан?

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Гость

12:51:43 04-10-2024

Гость (12:40:26 04-10-2024) Кухня в бане? А это точно баня, а не ресторан?... Ну это баня, как обряд, как последовательная церемония всех плотских наслаждений, а не просто помывочная.

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Гость

13:16:34 04-10-2024

В Древнем Римк такие заведения назывались "лупанар" или "лупинарий"...

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