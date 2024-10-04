Людей эвакуировали из бани в Барнауле из-за горящего масла

Площадь пожара составила не больше половины квадратного метра

04 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Место, где горело масло / Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар произошел в банном комплексе в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание случилось в здании на улице Анатолия. Спасатели прибыли на место и эвакуировали 12 человек. Еще восемь посетителей покинули помещение самостоятельно.

Оказалось, что горело масло в сковороде на кухне. Пожар ликвидировали. Его площадь составила не больше половины "квадрата".

На месте работали 17 сотрудников МЧС.