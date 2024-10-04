Людей эвакуировали из бани в Барнауле из-за горящего масла
Площадь пожара составила не больше половины квадратного метра
04 октября 2024, 11:40, ИА Амител
Место, где горело масло / Фото: t.me/mchs_altkray
Пожар произошел в банном комплексе в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание случилось в здании на улице Анатолия. Спасатели прибыли на место и эвакуировали 12 человек. Еще восемь посетителей покинули помещение самостоятельно.
Оказалось, что горело масло в сковороде на кухне. Пожар ликвидировали. Его площадь составила не больше половины "квадрата".
На месте работали 17 сотрудников МЧС.
11:45:41 04-10-2024
"Голые бабы по небу летят. В баню попал реактивный снаряд "
12:00:57 04-10-2024
Восемь человек вышли сами, а 17 спасателей вытаскивали из бани еще 12. На кухне подгорело на сковородке в полквадрата. Картина маслом.
12:08:12 04-10-2024
Масло горит в аду-грешников поджаривают
12:17:19 04-10-2024
новость из серии "попал под лошадь"
пс. а это точно кухня на фото?
12:37:19 04-10-2024
Хорошая баня.
12:38:27 04-10-2024
На фото это что? Интерьер на кухне? Ужас!! Вот это антиреклама!!!
12:40:26 04-10-2024
Кухня в бане? А это точно баня, а не ресторан?
12:51:43 04-10-2024
Гость (12:40:26 04-10-2024) Кухня в бане? А это точно баня, а не ресторан?... Ну это баня, как обряд, как последовательная церемония всех плотских наслаждений, а не просто помывочная.
13:16:34 04-10-2024
В Древнем Римк такие заведения назывались "лупанар" или "лупинарий"...