Маленький мальчик раздетым ушел искать маму в Бийске

Старший брат спал и не заметил пропажи

18 апреля 2024, 11:37, ИА Амител

Полицейская машина / Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске трехлетнего мальчика, одетого не по погоде, заметили на улице. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Ребенок в трусиках и футболке один ходил по улице и привлек внимание очевидцев. Оказалось, что он выбежал из дома, чтобы найти маму.

Женщина ушла в больницу и оставила малыша со старшим сыном. Пока брат спал, мальчик выбежал на улицу.

Бийчанку уже нашли, в отношении нее составили административный протокол. С ребенком все хорошо.