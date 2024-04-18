Маленький мальчик раздетым ушел искать маму в Бийске
Старший брат спал и не заметил пропажи
18 апреля 2024, 11:37, ИА Амител
Полицейская машина / Фото: "Бийский рабочий"
В Бийске трехлетнего мальчика, одетого не по погоде, заметили на улице. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Ребенок в трусиках и футболке один ходил по улице и привлек внимание очевидцев. Оказалось, что он выбежал из дома, чтобы найти маму.
Женщина ушла в больницу и оставила малыша со старшим сыном. Пока брат спал, мальчик выбежал на улицу.
Бийчанку уже нашли, в отношении нее составили административный протокол. С ребенком все хорошо.
11:54:58 18-04-2024
Слава богу не произошло несчастья. Но протокол то причём. Стечение обстрятельств.
12:00:38 18-04-2024
Уже тепло... Штраф ни за что.
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15:36:55 18-04-2024
Пока брат спал, мальчик выбежал на улицу.---- а дверь на ключ закрыть мама не умеет? Вот за это и штраф.