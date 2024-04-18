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Маленький мальчик раздетым ушел искать маму в Бийске

Старший брат спал и не заметил пропажи

18 апреля 2024, 11:37, ИА Амител

Полицейская машина / Фото: "Бийский рабочий"
Полицейская машина / Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске трехлетнего мальчика, одетого не по погоде, заметили на улице. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Ребенок в трусиках и футболке один ходил по улице и привлек внимание очевидцев. Оказалось, что он выбежал из дома, чтобы найти маму.

Женщина ушла в больницу и оставила малыша со старшим сыном. Пока брат спал, мальчик выбежал на улицу.

Бийчанку уже нашли, в отношении нее составили административный протокол. С ребенком все хорошо.

Бийск

Комментарии 3

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Гость

11:54:58 18-04-2024

Слава богу не произошло несчастья. Но протокол то причём. Стечение обстрятельств.

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Костя

12:00:38 18-04-2024

Уже тепло... Штраф ни за что.
.

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Гость

15:36:55 18-04-2024

Пока брат спал, мальчик выбежал на улицу.---- а дверь на ключ закрыть мама не умеет? Вот за это и штраф.

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