Маркетплейс цветов Flowwow продает российский бизнес "Яндексу"

В компании не скрывают и публично говорят о том, что рассматривают инвестиционные возможности

10 февраля 2026, 15:07, ИА Амител

В салоне цветов / Фото:amic.ru

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow ведет переговоры о продаже бизнеса. Подробности возможной сделки раскрыл Forbes.

По данным одного из собеседников, ключевым интересантом выступает "Яндекс". Другой источник уточнил, что компания планирует разделить активы на российскую и иностранную части. В Flowwow подтвердили, что изучают инвестиционные возможности.

«Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности — это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста», — приводит слова представителя компании издание.

По информации издания, Flowwow обсуждает продажу российского бизнеса "Яндексу" с последующим присоединением к сервису "Яндекс Еда", в нем уже есть раздел с цветами.

Оценочная стоимость сделки, как сообщают источники, может превысить 8 млрд рублей. При этом один из собеседников оценил российский сегмент Flowwow в 5–7 млрд рублей, а другой допустил, что при оптимистичном сценарии актив может стоить от 5,5 млрд до 8 млрд рублей.

В пресс‑службе Flowwow уточнили, что ранее вели переговоры как о частичной, так и о полной продаже бизнеса — в том числе с одним из маркетплейсов. Однако после их завершения компания сосредоточилась на самостоятельном развитии.

В подтверждение динамики роста в компании привели статистику: в 2024 году оборот вырос на 80% (до 17,2 млрд рублей), а в 2025 году — на 37%.

В Flowwow подчеркивают, что такие показатели привлекают потенциальных инвесторов, но отказываются комментировать детали переговоров.

«Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Руководство полностью сфокусировано на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — заявили в компании.

Представитель "Яндекса" отреагировал на слухи лаконично:

«Не комментируем».

Известно, что ООО "Флаувау" зарегистрировано в Москве 29 июля 2020 года. По итогам 2024 года выручка компании составила около 4,2 млрд рублей, чистый убыток — 6,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что LG не планирует уходить с российского рынка и пытается сохранить бренд.