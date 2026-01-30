Барнаульцы теперь могут слушать радио через приложение "Яндекса"
Обновленный сервис передает вещание более 300 эфиров, включая местные
30 января 2026, 11:00, ИА Амител
"Яндекс" запустил обновленную версию сервиса "Яндекс Радио", который позволяет слушать российские радиостанции, в том числе барнаульские, в интернете. Обновленный сервис разработали совместно с крупнейшими радиохолдингами страны. В каталоге — более 300 радиостанций.
Что еще может обновленный сервис?
Среди возможностей — распознавание треков, добавление их в плейлисты "Яндекс Музыки". Также впервые слушатели могут оставлять реакции на эфир и взаимодействовать с контентом радиостанций.
Теперь жители Барнаула могут слушать любимые местные программы и музыкальные эфиры не только в авто, но и в любом месте через смартфон.
Это платно?
Сервис остается бесплатным для пользователей. Радиостанции получают дополнительные инструменты для монетизации контента за счет рекламы. Рекламодатели могут продвигать товары и услуги как в FM*-диапазоне, так и через более быстрый и доступный контакт с аудиторией в мобильном приложении.
По словам экспертов, обновленная платформа открывает радиохолдингам новые возможности для роста аудитории и расширения цифрового присутствия.
Новая версия "Яндекс Радио" интегрирована с отраслевой платформой "Индустриальный радиоплеер", которая обеспечивает онлайн-трансляции российских радиостанций. Проект развивают с 2020 года при поддержке крупнейших медиахолдингов России.* FM ("ЭфЭм")
09:33:47 03-02-2026
обычно слушаем радио в машине, теперь можно слушать с телефона. удобно, уже затестила, песни которые нравятся сразу добавляю в плей-лист.
09:35:24 03-02-2026
Love Radio - ван лав! иногда пропускаю наши местные эфиры, когда не в машине нахожусь, теперь не буду пропускать!
09:48:25 03-02-2026
тина (09:35:24 03-02-2026) Love Radio - ван лав! иногда пропускаю наши местные эфиры, к... Гостья из тины, а можно еще пару постов разными никами? Аватарка вас сдает как на духу.
09:35:56 03-02-2026
Яндекс вообще молодцы.
09:38:25 03-02-2026
с Яндекс станции тоже теперь местный эфир играет!
09:49:14 03-02-2026
Барнаулка (09:38:25 03-02-2026) с Яндекс станции тоже теперь местный эфир играет! ... Егорка ты с барнаулкой и гостьей из тины брат на века?