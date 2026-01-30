Барнаульцы теперь могут слушать радио через приложение "Яндекса"

Обновленный сервис передает вещание более 300 эфиров, включая местные

30 января 2026, 11:00, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

"Яндекс" запустил обновленную версию сервиса "Яндекс Радио", который позволяет слушать российские радиостанции, в том числе барнаульские, в интернете. Обновленный сервис разработали совместно с крупнейшими радиохолдингами страны. В каталоге — более 300 радиостанций.

Что еще может обновленный сервис?

Среди возможностей — распознавание треков, добавление их в плейлисты "Яндекс Музыки". Также впервые слушатели могут оставлять реакции на эфир и взаимодействовать с контентом радиостанций.

Теперь жители Барнаула могут слушать любимые местные программы и музыкальные эфиры не только в авто, но и в любом месте через смартфон.

Это платно?

Сервис остается бесплатным для пользователей. Радиостанции получают дополнительные инструменты для монетизации контента за счет рекламы. Рекламодатели могут продвигать товары и услуги как в FM*-диапазоне, так и через более быстрый и доступный контакт с аудиторией в мобильном приложении.

По словам экспертов, обновленная платформа открывает радиохолдингам новые возможности для роста аудитории и расширения цифрового присутствия.

Новая версия "Яндекс Радио" интегрирована с отраслевой платформой "Индустриальный радиоплеер", которая обеспечивает онлайн-трансляции российских радиостанций. Проект развивают с 2020 года при поддержке крупнейших медиахолдингов России.* FM ("ЭфЭм")