LG не планирует уходить с российского рынка и пытается сохранить бренд
Российское юрлицо LG Electronics продолжает свою работу
04 февраля 2026, 15:38, ИА Амител
Бытовая техника/ Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Южнокорейская компания LG Electronics не уходит с российского рынка и продолжает деятельность, сообщает РИА Новости.
«LG Electronics не уходит с российского рынка и сохраняет бренд», — подчеркнули в компании.
Напомним, компания объявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте 2022 года. При этом российское юрлицо LG Electronics продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что компания под новыми брендами планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции. В частности, в Роспатент уже подана заявка на регистрацию брендов Express Fill и Hyper Radiant Color Tech.
16:39:20 04-02-2026
Эт хорошо. А то Xiaome не очень.