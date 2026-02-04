LG не планирует уходить с российского рынка и пытается сохранить бренд

Российское юрлицо LG Electronics продолжает свою работу

04 февраля 2026, 15:38, ИА Амител

Бытовая техника/ Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Южнокорейская компания LG Electronics не уходит с российского рынка и продолжает деятельность, сообщает РИА Новости.

«LG Electronics не уходит с российского рынка и сохраняет бренд», — подчеркнули в компании.

Напомним, компания объявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте 2022 года. При этом российское юрлицо LG Electronics продолжает свою работу.

Ранее сообщалось, что компания под новыми брендами планирует выводить на российский рынок широкий ассортимент продукции. В частности, в Роспатент уже подана заявка на регистрацию брендов Express Fill и Hyper Radiant Color Tech.