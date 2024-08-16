Маршруты трамваев № 2, 7 и 10 изменятся на две недели в Барнауле вечером 16 августа

Ремонт на трамвайном переезде, который пройдет в два этапа, начнут с 22:00

16 августа 2024, 10:04, ИА Амител

Трамвай № 7 / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле с 16 августа по 31 августа изменится движение трамваев № 2, 7 и 10 в связи с ремонтом переезда по улице 280-летия Барнаула, сообщает мэрия.

"Работы на трамвайном переезде начнутся 16 августа с 22:00 часов. Предварительно завершить их планируется в течение 15 дней. Проведутся работы в два этапа. Первый этап с 16 по 21 августа - занижение трамвайного полотна в сторону конечной станции "Пивзавод". Второй этап с 22 по 31 августа - занижение трамвайного плотна в сторону конечной станции "Докучаево", - рассказали в мэрии.

Схема движения трамваев на время ремонта переезда / Фото: barnaul.org

На время проведения работ схемы движения трамваев №2, №7, №10 будут изменены:

с 16 по 21 августа включительно в сторону конечной станции "Пивзавод":

маршрут №2: Поток – пр.Космонавтов – ул.Попова – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская - Пивзавод, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

маршрут №7: Кордон –Змеиногорский тракт – пр.Красноармейский – пр.Ленина – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – Депо №3, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

маршрут №10: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – Поток – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская - Пивзавод.

Маршруты движения трамваев №2 и №7 в обратном направлении останутся прежними.

с 22 по 28 августа включительно в сторону конечной станции "Докучаево":

маршрут №2: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – ул.А.Петрова – ул.Попова – пр.Космонавтов – Поток, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

маршрут №7: Депо №3 – ул.Малахова – ул.А.Петрова – ул.Северо-Западная – пр.Ленина – пр.Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон, в обратном направлении без изменений, согласно утвержденному маршруту движения.

маршрут №10: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – Поток – ул.Северо-Западная – ул.А.Петрова – ул.Малахова – ул.Власихинская.

Маршруты движения трамваев №2 и №7 в обратном направлении останутся прежними.

Восстановить движение трамваев по прежним схемам планируется 29 августа, полностью завершить работы на переезде – 2 сентября.

Жители, пользующиеся трамвайными маршрутами №2, №7, №10, движение которых временно будет изменено, могут воспользоваться другими видами общественного транспорта. Так, во время ремонта трамвайных путей в сторону конечной станции "Пивзавод" с 16.08.2024 по 21.08.2024 включительно:

- жители ул.Попова, пользующиеся трамвайным маршрутом №2 в направлении остановочного пункта "Пивзавод", смогут совершить проезд на автобусных маршрутах №10, 51, 53, 60 с пересадкой на маршруты № 20, 35, 121 на остановочном пункте "Павловский тракт".

- жители города, пользующиеся трамвайным маршрутом №7 при движении в направлении ул.Попова смогут пересесть с трамвайного маршрута №7 на автобусные маршруты №10, 53, 60, 76, троллейбусный маршрут №7 на кольцевом пересечении ул.Антона Петрова – ул.Малахова.

- жители ул.Попова, пользующиеся трамвайным маршрутом №10 смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №20, 35, 121 и осуществить пересадку на трамвайный маршрут №10 на остановочном пункте "ул.Власихинская".

Кроме того, во время ремонта трамвайных путей в сторону конечной станции "Докучаево" с 22.08.2024 по 28.08.2024 включительно:

- жители ул.Попова, при движении в направлении пр-кта Космонавтов, смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №53, 60 и осуществить пересадку на автобусные маршруты №59, 78, 121, трамвайные маршруты №1, и №2 в районе станции "Докучаево".

- при движении в направлении Змеиногорского тракта жители ул.Власихинской могут воспользоваться автобусным маршрутом №10, а жители ул.Попова автобусным маршрутом №35, 53, 60 и пересесть на трамвайный маршрут №7 на кольцевом пересечении ул.Антона Петрова – ул.Малахова.

- жители ул.Попова, смогут совершить проезд по автобусным маршрутам №20, 35, 121 и осуществить пересадку на трамвайный маршрут №10 на остановочном пункте "ул.Власихинская".

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту и МУП "Горэлектротранс" приносят извинения барнаульцам за предоставленные неудобства.