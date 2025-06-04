НОВОСТИОбщество

Масштабный сбой зафиксировали в работе нескольких российских операторов

За последний час от пользователей поступило более трехсот жалоб

04 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Пользователи нескольких российских регионов жалуются на отсутствие связи у операторов МТС, "Билайн" и Теле2. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сайта, за последний час более 200 человек обратили внимание на проблемы в работе МТС. Больше всего жалоб возникло в Ростовской области (53%), Адыгее (7%) и  Москве (4%). На общий сбой пожаловались 90% пользователей.

83 человека заметили проблемы в работе "Билайна". 43% из них – жители Ростовской области.

Количество жалоб на работу Теле2 за последний час составило более 135. Здесь по-прежнему лидирует Ростовская область (50%). Кроме того, сбои зафиксировали в Камчатском крае (9%). 

"Билайн" и "МегаФон" ранее подтвердили ростовским СМИ наличие проблем со связью. Об этом сообщает 161.RU. По данным представителей компании, сбой произошел по независящим от операторов причинам.

В мае на сбои в работе операторов мобильной связи массово жаловались жители Москвы и Подмосковья. Тогда проблемы также затронули основных операторов – "Билайн", Т2, МТС и "МегаФон". Клиентам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках телефона.

Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

Россияне массово жалуются на сбой в работе Системы быстрых платежей

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НОВОСТИОбщество

Россия интернет Мобильная связь

Комментарии 6

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-

15:49:15 04-06-2025

Время сейчас такое.
С пониманием надо относиться к временным неудобствам.
После нашей Победы станет значительно лучше.

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Кхм...

16:43:52 04-06-2025

- (15:49:15 04-06-2025) Время сейчас такое. С пониманием надо относиться к време... Вообще интернет и связь отрубят?

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Гость

08:03:19 05-06-2025

Кхм... (16:43:52 04-06-2025) Вообще интернет и связь отрубят?...
Да! Возвращайтесь к проводным телефонам, если провода не медь не сдали еще.

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Гость

13:57:02 05-06-2025

Срочно исправьте связь мегафона нет связи вообще и интернет , за что платим?

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Гость

16:35:51 05-06-2025

Не работает Tele 2, сколько можно?

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Гость

18:21:56 06-06-2025

Не приходит смс с кодом от сбера через билайн.

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