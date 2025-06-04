Масштабный сбой зафиксировали в работе нескольких российских операторов
За последний час от пользователей поступило более трехсот жалоб
04 июня 2025, 15:45, ИА Амител
Пользователи нескольких российских регионов жалуются на отсутствие связи у операторов МТС, "Билайн" и Теле2. Об этом сообщает Downdetector.
По данным сайта, за последний час более 200 человек обратили внимание на проблемы в работе МТС. Больше всего жалоб возникло в Ростовской области (53%), Адыгее (7%) и Москве (4%). На общий сбой пожаловались 90% пользователей.
83 человека заметили проблемы в работе "Билайна". 43% из них – жители Ростовской области.
Количество жалоб на работу Теле2 за последний час составило более 135. Здесь по-прежнему лидирует Ростовская область (50%). Кроме того, сбои зафиксировали в Камчатском крае (9%).
"Билайн" и "МегаФон" ранее подтвердили ростовским СМИ наличие проблем со связью. Об этом сообщает 161.RU. По данным представителей компании, сбой произошел по независящим от операторов причинам.
В мае на сбои в работе операторов мобильной связи массово жаловались жители Москвы и Подмосковья. Тогда проблемы также затронули основных операторов – "Билайн", Т2, МТС и "МегаФон". Клиентам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках телефона.
15:49:15 04-06-2025
Время сейчас такое.
С пониманием надо относиться к временным неудобствам.
После нашей Победы станет значительно лучше.
16:43:52 04-06-2025
- (15:49:15 04-06-2025) Время сейчас такое. С пониманием надо относиться к време... Вообще интернет и связь отрубят?
08:03:19 05-06-2025
Кхм... (16:43:52 04-06-2025) Вообще интернет и связь отрубят?...
Да! Возвращайтесь к проводным телефонам, если провода не медь не сдали еще.
13:57:02 05-06-2025
Срочно исправьте связь мегафона нет связи вообще и интернет , за что платим?
16:35:51 05-06-2025
Не работает Tele 2, сколько можно?
18:21:56 06-06-2025
Не приходит смс с кодом от сбера через билайн.