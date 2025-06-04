Масштабный сбой зафиксировали в работе нескольких российских операторов

За последний час от пользователей поступило более трехсот жалоб

04 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Пользователи нескольких российских регионов жалуются на отсутствие связи у операторов МТС, "Билайн" и Теле2. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сайта, за последний час более 200 человек обратили внимание на проблемы в работе МТС. Больше всего жалоб возникло в Ростовской области (53%), Адыгее (7%) и Москве (4%). На общий сбой пожаловались 90% пользователей.

83 человека заметили проблемы в работе "Билайна". 43% из них – жители Ростовской области.

Количество жалоб на работу Теле2 за последний час составило более 135. Здесь по-прежнему лидирует Ростовская область (50%). Кроме того, сбои зафиксировали в Камчатском крае (9%).

"Билайн" и "МегаФон" ранее подтвердили ростовским СМИ наличие проблем со связью. Об этом сообщает 161.RU. По данным представителей компании, сбой произошел по независящим от операторов причинам.

В мае на сбои в работе операторов мобильной связи массово жаловались жители Москвы и Подмосковья. Тогда проблемы также затронули основных операторов – "Билайн", Т2, МТС и "МегаФон". Клиентам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков – функцию VoLTE в настройках телефона.