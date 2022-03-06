1484 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 245 786 человек.

Выздоровели 218 520 человек (+1903). Умерли 9575 человек (+28).

По состоянию на 6 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2346 человек, а также 211 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных — 492, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 164.

Минздравом края развёрнуто 3135 коек, к кислороду имеют подключение 2967, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 578.