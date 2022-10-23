15 человек с коронавирусом госпитализировали в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 157 случаев коронавируса, госпитализированы 15 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровело за сутки ещё 218 пациентов. Новых летальных исходов не зафиксировали.

В целом по стране на сегодня насчитали ещё 8 672 случая ковида и 88 смертей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил начало новой волны COVID-19 в России после октября.