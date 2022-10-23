15 человек с коронавирусом госпитализировали в Алтайском крае за сутки
Выздоровели ещё 218 пациентов
23 октября 2022, 16:20, Никита Черников
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 157 случаев коронавируса, госпитализированы 15 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выздоровело за сутки ещё 218 пациентов. Новых летальных исходов не зафиксировали.
В целом по стране на сегодня насчитали ещё 8 672 случая ковида и 88 смертей.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил начало новой волны COVID-19 в России после октября.
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