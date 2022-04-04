226 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 226 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 262 609 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровел за весь период 246 121 пациент, в том числе 279 — за последние сутки.

Скончались ещё 12 заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 039 смертей из-за COVID-19.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 178 заражённых, из них 59 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях Алтайского края свободна 361 койка.