499 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 499 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 256 897.

Выздоровели 237 862 человека (+831). Умер 9841 человек (+13, из которых 10 — от COVID-19).

По состоянию на 19 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1376 человек, а также 117 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных — 298, из них подключён к аппаратам ИВЛ — 131.