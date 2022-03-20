Башкирские врачи будут помогать медикам в Алтайском крае бороться с коронавирусом

Врачам из Алтайского края в борьбе с коронавирусом будут помогать специалисты из Башкирии. Об этом сообщает «Башинформ».

В составе бригады из Башкирского медуниверситета в Алтайский край приехали анестезиологи-реаниматологи, инфекционист, терапевты. Все они имеют практический опыт работы в коронавирусных госпиталях. Также отмечается, что специалисты уже работали в формате выездных групп.

По предварительной информации, на территории региона башкирские врачи поведут две недели. В каких именно городах они будут работать, не сообщается.