Башкирские врачи будут помогать медикам в Алтайском крае бороться с коронавирусом
В регионе специалисты разных профилей проведут две недели
20 марта 2022, 18:40, Илья Звягинцев
Врачам из Алтайского края в борьбе с коронавирусом будут помогать специалисты из Башкирии. Об этом сообщает «Башинформ».
В составе бригады из Башкирского медуниверситета в Алтайский край приехали анестезиологи-реаниматологи, инфекционист, терапевты. Все они имеют практический опыт работы в коронавирусных госпиталях. Также отмечается, что специалисты уже работали в формате выездных групп.
По предварительной информации, на территории региона башкирские врачи поведут две недели. В каких именно городах они будут работать, не сообщается.
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