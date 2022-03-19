Испытания вакцины от COVID-19 для детей в возрасте 6-11 лет начнется в ближайшие недели

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок начала вакцинации детей 6-11 лет «Спутником М» в рамках клинических исследований. Как сообщает РИА Новости, вакцинация дошкольников и детей младшего школьного возраста начнется через две недели.

Ранее Гинцбург сообщил, что в Москве не нашлось детей от 6 до 11 лет, готовых к испытанию вакцины «Спутник М», без антител к COVID-19.

«Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично», — объяснил специалист.