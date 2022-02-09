Людям, которые переболели коронавирусом, могут ампутировать конечности

Сосудистый хирург Андрей Чупин рассказал о том, что после коронавируса некоторым людям может грозить ампутация конечностей. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам специалиста, коронавирус серьёзно влияет на организм человека. В частности, на сердечно-сосудистую систему.

У некоторых пациентов встречается тромбоз, который поражает верхние и нижние конечности. На фоне этого может развиться тяжёлая ишемия, что приводит к ампутации.

Спрогнозировать сроки развития тромбоза врачи пока не могут. Он может появиться как во время болезни, так и после выздоровления.

Специалист отметил, что чем тяжелее человек перенёс заражение коронавирусом, тем тяжелее будут последствия для его организма.