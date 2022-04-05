В Республике Алтай разрешили проводить массовые мероприятия

Власти Горного Алтая сняли ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам губернатора Олега Хорохордина, в целом ситуация в республике стабилизируется, «отмечается существенное снижение напряжённости».

«Тем не менее определённые ограничения сохраняются. В частности, продолжает действовать обязательный масочный режим», — добавил глава региона на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 14 случаев заражения коронавирусом. За весь период выявлено 33 865 заболевших.