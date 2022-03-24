В Роспотребнадзоре оценили возможность резкого подъема заболеваемости коронавирусом

В России растёт доля «стелс-омикрона», однако ждать резкого подъёма заболеваемости не стоит. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

На данный момент специалисты различают несколько видов «омикрон"-штамма коронавируса: BA.1, BA.2, BA.3. Разновидность BA.2 назвали «стелс"штамм.

«В РФ доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев „омикрона“, присутствуя практически во всех регионах страны», — сказал Хафизов.

Он добавил, что стремительному распространению болезни на территории России помешает высокий уровень иммунизации населения.