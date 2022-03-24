В Роспотребнадзоре оценили возможность резкого подъема заболеваемости коронавирусом
Стремительному распространению болезни помешает то, что большая часть населения в России уже иммунизирована
В России растёт доля «стелс-омикрона», однако ждать резкого подъёма заболеваемости не стоит. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
На данный момент специалисты различают несколько видов «омикрон"-штамма коронавируса: BA.1, BA.2, BA.3. Разновидность BA.2 назвали «стелс"штамм.
«В РФ доля BA.2 также стабильно растёт и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев „омикрона“, присутствуя практически во всех регионах страны», — сказал Хафизов.
Он добавил, что стремительному распространению болезни на территории России помешает высокий уровень иммунизации населения.